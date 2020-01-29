武漢肺炎延燒　Google傳暫時關閉台灣辦公室至2月3日

▲武漢肺炎疫情延燒，外傳Google台灣辦公室將暫時關閉至2月3日。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，台灣昨（28）日出現首例本土病例，依據媒體報導，外傳Google台灣辦公室將暫時關閉至2月3日，對於鄰近的香港辦公室也發出員工自即日起在家工作的通知。

中央流行疫情指揮中心昨天晚上8點緊急召開記者會，衛福部長陳時中親上火線，宣布國內確診第八例嚴重特殊傳染性肺炎確定病例，也是武漢肺炎疫情爆發以來，國內出現的首起本土病例，由於開工在即，產業界也繃緊神經。

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依據中央社報導，由於武漢肺炎疫情延燒，外商如Google、臉書（Facebook）等科技巨擘，內部已對員工發出防疫通知。Google台灣辦公室外傳將延後開工至2月3日外，臉書（Facebook）則通知全球員工，儘量避免到中國大陸出差。

依據中央流行疫情指揮中心通報，昨天新增的個案是家住中部的50多歲男性，是先前確診第5例境外移入個案同住在一起的丈夫，26日出現咳嗽症狀就醫，經檢驗今天確診，研判為「家戶感染」。

另外，經濟部表示，口罩為防疫物資，呼籲民眾非必要的時候不要戴口罩，全民要共體時艱，即昨日起政府連續3天各釋出600萬片口罩，有信心供應量絕對足夠。