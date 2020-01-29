澳洲預計撤僑送往「移民拘留島」隔離2周　29日升級中國旅遊警示

▲武漢肺炎疫情擴散，澳洲計畫撤僑，並將僑胞轉送到聖誕島隔離。圖為加拿大多倫多皮爾遜國際機場（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外媒報導

2019新型冠狀病毒（2019-nCOV，武漢肺炎）疫情擴散，澳洲政府29日宣布，計畫協助身在武漢的公民撤離，僑胞回國以後，必須先到聖誕島（Christmas Island）隔離觀察2周，但這座島因飽受爭議的移民拘留中心聞名，此消息一出，引發輿論。此外，澳洲外交部29日針對中國大陸全境提高旅遊警示。

澳洲內閣29日早上召開國家安全會議，批准撤僑計畫，希望接出身在武漢市的公民，送往聖誕島，澳洲醫療協助小組（AUSMAT）屆時也會進駐，協助安置僑胞，進行14天隔離期或者治療。據了解，受託的航空公司是澳洲航空（Qantas）。

▲澳洲首相莫里森表示，政府希望能夠撤離僑胞，但仍需與中國當局協商。（圖／路透）

綜合BBC、《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）報導，莫里森表示，嬰兒、老人、短期旅客以及缺乏防疫配套措施的公民是優先撤離對象，政府希望能夠協助「身在湖北省武漢市、孤立且脆弱的澳洲人撤離。」他提到，仍需獲得中國當局的批准與授權，無法保證行動成功，「有很多複雜的議題必須克服」。

據了解，澳洲領事館人員已經從上海出發，到武漢協調相關作業。外交部長佩恩（Marise Payne）證實，目前已有600名武漢僑胞到大使館登記有意回國。

▲聖誕島位於印度洋東北部，距離澳洲本土大約2000公里。（圖／翻攝Google Map）

聖誕島位於印度洋東北部，距離澳洲本土大約2000公里，島上的移民拘留中心飽受爭議。撤僑計畫一出，引發澳洲社會輿論。

曾居湖北、現為南澳洲湖北協會會長的陳成（Cheng Chen，音譯）認為，此舉會導致僑胞減少回國意願，「我不認為聖誕島是個好主意，我想大多數人將會非常困惑，對於他們而言，回到正常生活常軌將會非常困難，我懷疑多少人會坐上飛機，但這也取決於他們有多絕望。」

此外，澳洲外交部29日上午宣布，中國大陸全境旅遊建議升級，呼籲公民慎重考慮到當地旅行的必要性。此外，政府也釋出100萬副口罩，提供醫療機構與人員使用。

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