展望台股開市行情　台新投顧：可能拉回3~5%、武漢疫情影響有限

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

明（30）天就是台股金鼠年開市日，農曆春節期間，美股、亞股皆因武漢疫情升溫經歷重挫，展望台股開市行情，台新投顧總經理李鎮宇認為，台股在開紅盤日可能會拉回3~5%，但針對武漢疫情的影響，則是可以不用太過恐慌。

李鎮宇表示，武漢疫情還沒有到高峰、會持續擴散。以封城在過年、潛伏期大約是兩周計算，到元宵節前後會到高峰期。但他認為，此次武漢疫情不用像SARS恐慌，一是從前的防疫經驗還在、大家對於防疫與公共衛生概念也有不同；此外，以境外感染案例來看都沒有致死，致死率不像SARS高，但感染率應該是滿高。

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李鎮宇指出，SARS疫情期間台股也沒有跌很多，是直到和平醫院封院，股市才有重挫，因為代表醫療系統崩潰引起恐慌。這樣看起來，明天開紅盤拉回機會比較多，大約是3~5% ，在季線附近到11,500點之間。他表示，之前指數在11,500點附近有整理下緣，只要11,400點不要破、沒有更大的威脅產生，都不需要太過擔心。

李鎮宇認為，台股拉回3~5%都有機會再回補，股市長期還是要看基本面，且目前並沒有影響到全球經濟復甦的態勢。只是中國大陸經濟可能會受影響，預期三月的兩會可能有比較大的貨幣政策力道支撐經濟。

另一方面，春節期間正是美國財報周，電子股財報表現都很好，像是蘋果EPS超乎預期，英特爾在雲端發展也表現優異，此外英特爾也決定把部分產品下單到台積電，這些對台灣電子產業都有好的影響。

至於近期投資人操作上，李鎮宇建議，與旅遊相關的股票在心理壓力上還是很大，觀光、百貨、餐旅等類股短期先不要碰；不織布、口罩、體溫槍等跟病毒有關的概念需求有出來、可以留意。但台股長期來說還是看半導體，因此近期若半導體拉回就可以買。

此外，武漢是中國大陸重要半導體產地，在武漢封閉期間，兩、三年之內很難從台灣挖人才過去，將不利武漢半導體產業發展。而長江存儲是全世界NOR Flash最大供應者，由武漢出貨的供應量有15~20%，武漢封城無法出貨，可讓旺宏、華邦電等NOR Flash產業鏈受惠很大。

美股道瓊指數在台股休市期間波動震盪、下跌了超過五百點，其中經歷27日下跌逾400點，並於28日反彈百點，另外，亞股也於今日在平盤附近震盪，未持續走跌。