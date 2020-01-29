日本撤僑班機載206人返國…數人發燒、咳嗽！外務省呼籲隔離2週

▲日本羽田機場針對武漢肺炎的警告標誌。（圖／路透）
記者林瑩真／編譯
中國「新型冠狀病毒」（武漢肺炎）疫情持續蔓延，全球都出現確診病例，讓美國、法國及日本、南韓都紛紛派包機前往武漢撤僑。如今，日本首架包機已於29日早上載回滯留武漢的日本國民，有數人發現發燒、咳嗽等身體不適的情況。
綜合日媒報導，日本外務省指出，大約有650名日本國民滯留武漢，希望返國，最初的包機是一架波音767客機，已經從武漢載回206人，這些乘客將從另外的場所辦理入境，同時檢查身體是否有病徵。
武漢からチャーター機到着 体調不良の人が数人— ＮＨＫ生活・防災 (@nhk_seikatsu) January 29, 2020
新型のコロナウイルスの感染が拡大する中国・武漢から日本人を乗せた最初のチャーター機が29日朝、羽田空港に到着しました。厚生労働省によりますと、帰国した人たちの中には体調不良を訴える人が数人いるということです。https://t.co/frwWiRuuUY
報導指出，206人中有4人出現發燒、咳嗽等武漢肺炎的病徵，分別送往都內的醫院檢查。當局呼籲，剩下的202人或其他回國旅客先在家隔離2週，感覺到身體不適就立刻就醫，當局也會通過電話、郵件做後續追蹤。
首架包機以在疫情發源地華南海鮮批發市場、武漢機場周邊的人士回國為優先；另外，班機也載了大約10人的醫療團隊及政府人員，同時運送大量口罩及防護衣支援外國僑民、當地人。