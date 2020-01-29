日本撤僑班機載206人返國…數人發燒、咳嗽！外務省呼籲隔離2週

▲日本羽田機場針對武漢肺炎的警告標誌。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

中國「新型冠狀病毒」（武漢肺炎）疫情持續蔓延，全球都出現確診病例，讓美國、法國及日本、南韓都紛紛派包機前往武漢撤僑。如今，日本首架包機已於29日早上載回滯留武漢的日本國民，有數人發現發燒、咳嗽等身體不適的情況。

綜合日媒報導，日本外務省指出，大約有650名日本國民滯留武漢，希望返國，最初的包機是一架波音767客機，已經從武漢載回206人，這些乘客將從另外的場所辦理入境，同時檢查身體是否有病徵。

報導指出，206人中有4人出現發燒、咳嗽等武漢肺炎的病徵，分別送往都內的醫院檢查。當局呼籲，剩下的202人或其他回國旅客先在家隔離2週，感覺到身體不適就立刻就醫，當局也會通過電話、郵件做後續追蹤。

首架包機以在疫情發源地華南海鮮批發市場、武漢機場周邊的人士回國為優先；另外，班機也載了大約10人的醫療團隊及政府人員，同時運送大量口罩及防護衣支援外國僑民、當地人。

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