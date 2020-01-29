買樂透最會中獎的2個時間！201位幸運兒經驗參考　春節百萬紅包還有191組沒開出

▲每逢過年，都是民眾購買樂透或刮刮樂的旺季，台彩也公布了過年加碼幸運中獎者的分析統計。（圖／記者呂佳賢攝）

財經中心／台北報導

台彩推出的大樂透「春節大紅包」加碼活動，截至昨（28）天為止，已經有201位幸運兒中獎，其中有145人是獨得百萬元獎金。台彩統計發現，這些中獎者有85.6％是電腦選號，當天傍晚至開獎前（16:00～20:00)下注的佔多數，比例近四成(39.8％)。

台彩統計自小年夜(1/23)至大年初四(1/28)以來，累計已送出169組100萬元獎金，一共201名幸運兒對中大獎，其中獨得百萬獎金的有145人，佔比約72％。

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進一步分析201張中獎彩券，其中有18張(9％)採用包牌方式投注，其餘183張(91％)是一般投注。

分析選號方式，有172張(85.6％)採用電腦選號，自選號碼的有29張（14.4％)。

以購買時段來看，傍晚至開獎前（16:00～20:00)下注的佔多數，比例近四成(39.8％)，其次為中午時段 (10:00～14:00)購買，佔比亦高達36.3％。

台彩表示，今天（大年初五，1/29）大樂透仍將開獎，本期頭獎預估上看1.1億元，並將繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中其中6個號碼，就可把百萬獎項帶回家，截至目前為止，還有191組百萬元加碼獎，還沒開出。