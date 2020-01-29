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蘋果旗艦店來台幕後推手！遠東第三代「混血王子」曝光　公主優雅吸睛

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徐旭東的兒子徐國安（前排右一）以及女兒徐國梅（前排左三），都有參與遠百信義店的籌畫。

▲徐旭東的兒子徐國安（前排右一）以及女兒徐國梅（前排左三），都有參與遠百信義店的籌畫。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

老字號遠東百貨一舉殺進百貨一級戰區，為了新據點，徐家更是總動員，不僅董事長徐旭東緊盯進度，第三代也浮出檯面拚接班。

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1月19日，遠東百貨信義店盛大開幕，成為台北市信義區第14家百貨公司，這是遠百練功10年後揮軍百貨超級戰區，總經理徐雪芳不敢掉以輕心，除了引進蘋果、樂高等強勢品牌，更以「智慧型商場」為規劃方向，「我們目標成為信義區最特殊的店，希望透過數位科技，提供客人更好的服務。」一月中旬，她接受本刊專訪時霸氣地說，接下來遠百將聚焦數位轉型，企圖翻轉傳統零售經營模式。

為了在競爭激烈的市場殺出重圍，遠百信義店引進300家廠商，超過5成為信義區獨家品牌，「像蘋果就在一樓開出全球第一個海外旗艦店，三樓則有樂高在台首家授權專賣店，裡面有很多收藏等級的產品，另外還有鼎泰豐、Lady M等集客品牌，近30家餐廳開到深夜。」談起新據點的布局，徐雪芳像小孩子炫耀寶物一般，滿臉笑意藏不住。

在建築物裝修上，遠百也找來建築大師姚仁喜設計外觀，還設直達手扶梯，讓消費者能快速到達威秀的頂級影廳及高空露臺。為了呈現最好的樣貌，徐雪芳幾乎天天往信義店跑，笑說：「巡店就是最好的運動，我進遠百30年，以前的衣服現在都還穿的下！」

遠百信義店引進多個獨家品牌，像蘋果就在一樓開出全球第一個海外旗艦店。

而徐旭東家族更是全體總動員，「4樓的老街意象就是由董事長（徐旭東）發想，家族第三代也都有參與新據點的籌畫。」其中，蘋果旗艦店就是徐旭東的兒子徐國安跟著團隊一起去洽談合作，前後花了4年時間談判、完成合約；另外，徐旭東2個女兒徐國梅、徐國玲，也為數位策略及視覺設計貢獻許多想法。

隨著第三代浮出檯面，徐雪芳笑說：「我很看好他們，希望他們快點來接班，這樣可以輕鬆一點，我還有夢想沒有實現呢！」她說自己很想出國旅遊，受宗教影響，一直想去西藏、印度等佛教聖地走一遭，期待將來有一天可以為自己規劃一個長假出國玩。


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