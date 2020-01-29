英國升高中國「旅遊警示」建議避免前往　盼本周撤離武漢僑胞

▲武漢肺炎爆發，各國緊急撤僑，圖為多倫多國際機場。（圖／路透）

文／中央社

英國外交部今日警告，建議英國公民若非必要，應該避免前往中國，湖北省是紅色警示，不宜前往、應速離境，此外，也正協助大約200名公民本周離開湖北。

英國外交及國協事務部上周發布旅行建議，建議公民不要前往湖北省，今日更新內容，將整個中國大陸地區（不包含香港與澳門）列為黃色警示，非必要應避免前往。

英國外交部也表示，由於中國當局持續在境內加強交通管制，以遏止新型冠狀病毒疫情，未來幾週想要離境可能會遭遇困難，公民若想在近期離境，應該即刻行動。

英國外交部表示，鑑於當地越趨嚴格的旅遊禁令及越來越難取得醫療協助，外交部正努力讓身在湖北省的英國公民能選擇離境。相關措施可能在短期內公布，有意接受協助者可向外交部登記。

英國外交部表示，中國當局正多方面遏止疫情擴散，身處中國境內的英國公民都可能受影響，不僅湖北省。這些措施包括在交通樞紐地檢測體溫，以及隔離措施與旅遊禁令。目前全中國醫療體系都承受相當大壓力，部分醫院不接受病患，或排起長長人龍。

英國廣播公司（BBC）報導，英國目前97人接受武漢肺炎檢測，結果全為陰性，境內尚未出現武漢肺炎病例，但大約300名公民滯留湖北。官員估計，其中可能有200人希望立刻回國。

外交大臣拉布（Dominic Raab）說，政府正緊急安排協助英國公民於本周離開湖北省，並與這些人密切聯繫，確保他們獲得即時資訊。

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