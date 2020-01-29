墜毀阿富汗美國軍機「尋獲2名軍人遺體」　失事前曾發求救訊號

▲美軍一架E-11A飛機27日墜毀於阿富汗中部的加茲尼省（Ghazni）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美軍一架E-11A飛機27日墜毀於阿富汗中部的加茲尼省（Ghazni），機上2名軍人的遺體28日被尋獲，空運回國，消息已經獲得五角大廈證實。美方表示，罹難者失事前曾發出求救訊號，稱發生機械故障，間接反駁塔利班（Taliban）先前聲稱擊落飛機的言論。

▲阿富汗國民軍（Afghan National Army）前往失事地點。（圖／路透）

根據《路透社》，美軍一架E-11A飛機27日失事，墜毀加茲尼省。警察局局長沃達克（Khalid Wardak）表示，2名殉職軍人遺體28日已被空運回到家鄉。一名美國國防官員匿名透露，軍方此前數度想要帶回遺體，但受到地形與天氣因素阻礙。阿富汗國民軍也試圖抵達現場，一度與當地塔利班武裝人員發生衝突。

▲美軍一架E-11A飛機27日墜毀阿富汗。（圖／路透）

美國五角大廈證實這項消息，並在聲明中表示，遺體「在阿富汗當地社區受到尊嚴與尊敬的對待」。一名國防部官員向CNN表示，軍方抵達現場以後，已將敏感設備破壞，最新報告指出，罹難者失事前曾發出求救訊號，稱飛機發生故障，「造成墜機的原因仍在調查之中，但沒有跡象顯示是由敵方砲火導致。」

墜機意外27日傳出不久之後，塔利班（Taliban）發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）就聲稱，他們在加茲尼省（Ghazni）擊落一架美國軍機，造成飛機上數名官員全部罹難。美方證實失事，但否認這個說法。

美國與塔利班目前正在進行和平會談，結束長達18年阿富汗戰爭。美國談判特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）與塔利班首席談判代表巴拉達（Mullah Abdul Ghani Baradar）上周才舉行新一輪談判。

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