川普公布「中東和平計畫」　以色列總理一旁微笑…巴勒斯坦暴怒回絕！

▲川普提出中東和平計畫，引起巴勒斯坦不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普28日公開了外界等待已久的「中東和平」計畫，主要希望可以化解以色列、巴勒斯坦的衝突，然而卻遭到巴勒斯坦政府直接反對，且以色列也持續加強安全措施，預估這項計畫的公開，將會讓巴勒斯坦出現大規模的抗議活動。

根據俄羅斯《衛星通訊社》報導，川普在公布當下，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）就站在一旁。計畫中提到，提議巴勒斯坦人建立新國家，並以東耶路撒冷為首都，這將會讓巴勒斯坦的領土增加一倍，且美國將會在東耶路撒冷設大使館；然而最後卻提到，耶路撒冷是以色列不可分割的首都。

尼坦雅胡表示，這項計畫將會成為以巴談判的直接基礎，並且承認以色列對約旦河西岸屯墾區的主權。「中東和平計畫」公開後，巴勒斯坦得知立即拒絕。美國高階官員向《路透社》透露，巴勒斯坦建國將取決於巴勒斯坦採取行動自治，包括尊重人權、新聞自由及有透明而可信的機構。

這項計畫的公布，完全沒有經過巴勒斯坦任何代表、高階官員的討論與同意，川普的擅自提出讓巴勒斯坦領導人相當不滿，出面表示將對和平計畫進行大規模的抗議。川普則信心認為，最終巴勒斯坦將會接受他的計畫，「因為我們已經得到許多政黨、總理的支持，所以最終巴勒斯坦會不得不接受。」