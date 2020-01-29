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武漢返國有病徵！英國男被醫生趕回家　數小時後…救護車送醫「人員無防護」

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▲▼武漢肺炎,醫護人員。（圖／路透社,武漢中心醫院）

▲武漢肺炎疫情蔓延至全球。（圖／武漢中心醫院）

記者林瑩真／綜合外電報導

中國「新型冠狀病毒」（武漢肺炎）疫情蔓延，全球致力於檢查及防疫工作，然而，英國一名39歲男子去年12月底剛從武漢回到伯明翰（Birmingham），出現嚴重病徵，卻仍被醫生趕回家休息，直到數小時後，醫護人員才以救護車將男子送到醫院隔離，而醫護人員沒有任何防護裝備。

綜合外電報導，貝內特（Drew Bennett）在去年12月31日從武漢回到英國，當時出現類似流感的症狀，一度因為身體不適無法下床，直到27日他才接受醫生診斷。然而，醫生卻叫他回家休息，絲毫不擔心他身處高傳染度的冠狀病毒之下，與當局的「單獨隔離」政策相反。

直到送回家數小時後，數名醫護人員才派救護車將貝內特送往醫院驗血，目前正在隔離等待結果。但從鄰居曝光的就醫影片來看，只有將貝內特護送上救護車的醫護人員有穿防護服、手套及口罩，另外兩名醫護人員絲毫沒有防護，甚至連口罩都沒有。

西米德蘭茲郡急救中心（West Midlands Ambulance Service）拒絕回答關於醫護人員沒有穿防護裝備的問題。貝內特被訪問時則透露，「我一回來就覺得自己得了嚴重流感，當時還沒有任何人提到冠狀病毒，所以我就沒有多想。」

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