排隊吃「登上Netflix砂鍋魚頭」中大獎　高雄夫妻幸運刮中百萬獎金

▲民眾排隊等著吃林聰明砂鍋魚頭時試一下手氣，沒想到幸運刮中百萬大獎。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

排隊等餐也有財神爺眷顧！台彩今（29）日表示，有一對高雄夫妻到嘉義旅遊，想品嚐曾登上Netflix世界小吃節目的林聰明砂鍋魚頭，在排隊過程中先生想試一下手氣，購買2,000元面額的刮刮樂，沒想到幸運刮中百萬大獎。

林聰明沙鍋魚頭是嘉義市文化路的夜市排隊名店，曾經躍上國際Netflix的世界小吃節目成為觀光客愛店，這家傳承三代的夜市美食名店，包括前總統陳水扁、馬英九， 總統蔡英文，以及鴻海集團創辦人郭台銘都愛呷這味，也是過年熱賣的美食小吃。

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▲林聰明砂鍋菜等當地小吃，在知名影音服務平台Netflix紀錄片推薦下，將吸引更多外來遊客，也將台灣平民小吃推上國際。（圖／記者翁伊森攝）

台彩表示，刮出大獎的是一對年紀約30幾歲，從高雄來旅遊的夫妻，先是在彩券行斜對面的「林聰明砂鍋魚頭」排隊，在等待的過程中，先生來到彩券行想試一下手氣。

原本太太想買500元的刮刮樂，但先生堅持要刮2,000元面額的，最後總共買了三張「2,000萬超級紅包」刮刮樂，沒想到刮到後來先生的手竟然在發抖，他跟太太說：「好像中大獎了！」

太太原本不敢置信，兩人再度確認後發現真的是刮出100萬大獎，當下開心的大喊「中大獎了」，立刻跑回餐廳跟同行的友人告知這個好消息，賓客也都替這對幸運夫妻開心。

台彩表示，今年2000萬超級紅包共有3個頭獎2000萬元、7個200萬元+賓士車、400個100萬元。統計至1月27日為止，全台已刮出1個2000萬元、3個200萬元+賓士車、48個100萬元大獎。