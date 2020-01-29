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快訊／Kobe遺體找到了！　墜機9人遺體全數尋獲

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國際中心／綜合報導

湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）墜機案的最新進度，洛杉磯郡醫學檢驗局29日表示，9人遺體已全數尋獲，接下來相關單位將查驗死者身分。機上9人包括布萊恩與女兒吉安娜、直升機駕駛左巴揚（Ara Zobayan）、吉安娜2名籃球隊友、陪同的家長與教練。 

Kobe Bryant墜機身亡。（圖／路透社）

▲NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）墜機身亡。（圖／路透）

美國新聞網站TMZ於28日報導，布萊恩一行人乘坐S-76B豪華雙引擎直升機，從洛杉磯橘郡起飛往北，在濃霧中以161節（Knot），約時速298公里的速度飛行。多名飛行經驗豐富的直升機駕駛表示，濃霧嚴重影響直升機駕駛的能見度，從飛行路線看來，他們原本想返航，卻因某些原因而繼續向北飛行，最終可能因在濃霧中迷航導致墜機。

▲▼布萊恩驟逝，球迷在湖人主場外哀悼。（圖／路透）

▲布萊恩驟逝，球迷在湖人主場外哀悼。（圖／路透）

這架屬於布萊恩的賽考斯基S-76精靈直升機，當天從約翰偉恩機場（John Wayne Airport）起飛，預計在卡瑪李奧機場（Camarillo Airport）降落，中途墜毀在卡拉巴薩斯（Calabasas）。

據了解，駕駛左巴楊擁有超過8000小時的飛行時數，先前已經分別載過布萊恩和其他名人不少次，包括曾上過真人秀《與金卡黛珊姊妹同行》的社交名媛詹娜（Kylie Jenner）。

Kobe「直升機消失大霧中」軌跡圖曝。（圖／翻攝Flightradar24推特）

▲布萊恩直升機軌跡，最後位置是在山區。（圖／翻攝Flightradar24推特）

對於如此擁有深厚飛行時數的資深直升機駕駛，突然墜毀鄉間的情況，洛杉磯的直升機駕駛指導員沃德曼（Randy Waldman）表示，根據雷達追蹤數據顯示，左巴楊極有可能是在濃霧中失去方向，「一但你迷失了方向感，你的身體很可能會給你完全錯誤的訊息，而你甚至會不知道哪邊是上，哪邊是下。」他說，如果直升機駕駛突然進入一個無法識別眼前情況的處境時，只有約10到15秒的反應時間。

部分專家質疑，儘管當時天氣濃霧大作，連洛杉磯警局和縣治安部門都已經禁飛直升機，但這些先姑且不論，「為什麼左巴揚仍要執意往前」？沃德曼表示，左巴揚大可以先飛回安全區域，取得更好的能見度後再決定下個動作。

值此遺體身分驗證之際，左巴揚詭異行為也成為調查以及人們討論的重點之一。「絕大多時候，一個以飛行維生的人，都會受到顧客的壓力，必須無論如何都要飛抵目的地」，沃德曼說，「所以他們必須闖闖看」，儘管不應該這樣做。

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