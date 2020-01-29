武漢肺炎「中國間諜盜加拿大病毒株」是假的！　官方澄清：陰謀論

▲武漢肺炎持續擴大。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

日前網路上流傳新型冠狀病毒的病毒株，被2名中國科學家從加拿大偷帶回中國，進而爆發武漢肺炎疫情；對此，加拿大公共衛生署 (Public Health Agency of Canada)澄清，此說法為沒有事實根據的假消息。

綜合《機拿大廣播公司》（CBC）、美國《事實查核組織》（FactCheck.org）報導，CBC於2019年的報導被人串接到此次武漢肺炎事件，在網路上吹起一陣陰謀論的風潮，截至27日為止，臉書已有超過6000人分享，中國企業製作出的APP抖音，也出現相關陰謀論影片，多達35萬人次觀看，為沒有事實根據的流言推波助瀾。

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"Xiangguo Qiu [edited for context] ...was invited to go to the Wuhan National Biosafety Laboratory of the Chinese Academy of Sciences twice a year for two years, for up to two weeks each time." -- CBC (Oct 2019)https://t.co/VSpydbuhUR — Brian (@AWSUser) January 25, 2020

流言起於CBC於半年前的報導當中提到，中國天津出生的邱香果（Xiangguo Qiu）在1996年來到加拿大，致力於研究病毒，並主導開發針對伊波拉疫苗（ZMapp），在國際間享有一定知名度。知名病毒學家邱香果，及其丈夫程克定都在加拿大公衛局的國家微生物實驗室（National Microbiology Laboratory）工作；2019年7月皇家加拿大騎警（RCMP）以「違反相關條款」（policy breach）為由，將邱、程及兩人的中國籍學生帶離實驗室，並向實驗室其他人表示，邱會暫時離開一段時間，期間任何人都不能和她聯繫。

加拿大國家微生物實驗室是一處4級實驗室，存放致命病毒如伊波拉等，有消息指出，邱香果正是在工作期間取走實驗室內的病毒，寄回中國，且她在工作期間也曾多此往返中國和加拿大。一名不願具名的實驗室研究人員指出，基於某種原因，邱香果和程克定等人的入室權限已經被取消了，但沒有人知道他們去了哪裡。

皇家加拿大騎警當時並未透露原因，只對外表明是和行政事務相關，而最新得知的資訊顯示，公眾安全暫時沒有疑慮。

A husband and wife Chinese spy team were recently removed from a Level 4 Infectious Disease facility in Canada for sending pathogens to the Wuhan facility. The husband specialized in coronavirus research. #coronaviruschina #CoronaOutbreak https://t.co/f2MpCZgkHX —

時隔半年，武漢肺炎爆發後，貝斯（Kyle Bass）是最初將兩件事連結在一起的人之一，他在推特上寫下，這對來自中國的夫妻檔其實隸屬於「間諜小組」，因將病原體寄回武漢，而被加拿大請離國家微生物實驗室，而其丈夫的專業就是研究冠狀病毒。

CBC對此澄清，從未在報導裡提過「間諜」兩字，未表明或指控邱香果及程克定就是間諜，也未提及這兩名科學家曾將任何冠狀病毒的病原體帶回武漢。

約克大學全球數位公民關係實驗室專家倉澤（Fuyuki Kurasawa）表示，此類以假消息建構的陰謀論已經在網路上引起恐慌，網際恐懼已經影響到現實生活中，推特紛紛出現禁止中國人進入美國和歐洲的言論，「謠言和陰謀論已經取代並洗掉本於事實的消息，正在網路上被人大力宣傳。」