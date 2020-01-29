牙買加外海爆「規模7.7極淺層地震」　美國秒發海嘯警報

▲震央位於濱海城市魯西亞（Lucea）以北117公里的外海。（圖／翻攝至USGS）

記者張靖榕／綜合外電報導

牙買加美東時間28日爆發規模7.7強震，劇烈的震動連遠在北邊708公里的邁阿密都能感受到搖晃。美國地質調查所（USGS）顯示，震央位於濱海城市魯西亞（Lucea）以北117公里的外海；美國國家氣象局已發布海嘯警報。

國家氣象局警告，將可能有高度0.3至1公尺高的海嘯威脅周遭沿海地區，包括牙買加、古巴、墨西哥、開曼群島、貝里斯（Belize）和宏都拉斯等國。

USGS稍早報告強震規模為7.3，後上修至7.7，並指出震源深度僅有10公里，深度極淺，震央位於牙買加與古巴間的海域；CNN報導，此次地震發生應原於板塊碰撞導致位移，目前未傳出傷亡報告。

邁阿密布里克爾大街（Brickell Avenue）的居民夏隆（Miguel Charon）表示，他住在公寓3樓，感覺到大地搖晃了至少30到40秒，一開始還以為是大型重機具造成的，之後接獲大樓管理員撤離命令，眾人才冷靜地依序離開大樓。