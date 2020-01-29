丹麥報紙刊登「五星病毒旗」！中國要求道歉　總編輯回應了

▲日德蘭郵報刊登「五星病毒旗」，引發中國大使館抗議。（圖／翻攝自《日德蘭郵報》）

記者柯沛辰／綜合報導

丹麥媒體《日德蘭郵報》（Jyllands Posten）27日刊登一張時事漫畫，將中國五星旗上的5顆星星改為冠狀病毒。中國大使館批評，報社張貼辱華漫畫，傷害中國人民感情，應公開道歉。不過，報社28日拒絕道歉，還強調「不能為自認沒有錯的事道歉」。

丹麥主流媒體、百年大報《日德蘭郵報》27日在報紙及官網上刊登一張漫畫家博延森（Niels Bo Bojesen）繪製的插圖，畫作明顯以中國五星旗為基底，但左上角的5顆星星全被換成病毒，作品名稱就叫「冠狀病毒」。

中國駐丹麥大使館發聲明表示，武漢肺炎奪走81人的生命，中國政府和人民正全力應對這場罕見的突發公共衛生事件，國際社會表現出極大的同情、關心和支持之際，《日德蘭郵報》卻刊載辱華漫畫，藉疫情侮辱中國和中國人民，「不僅毫無基本同情和同理心，也嚴重傷害中國人民的感情。」

丹麥大使館指出，這則漫畫挑戰人性的良知，越過了文明社會的底線，突破了言論自由的道德邊界，「我們對此表示強烈憤慨，嚴正要求《日德蘭郵報》和漫畫作者深刻反省，向全體中國人民公開道歉。」

日德蘭郵報總編輯尼布魯（Jacob Nybroe）28日回應，這張插圖並不是針對任何人，只是用了很小的版面就時事進行設計，尤其這個病毒已經在中國釀成傷亡，他們作夢都不會想要去嘲笑中國的情況。

不過，尼布魯也說，「我們不能為自認沒有錯的事情道歉。我們無意貶低或嘲笑，也不認為這張插圖有這個用意，依我看來，這件事是雙方對於各自文化上有不同的理解，我們無法控制讀者如何解讀插圖。」

《日德蘭郵報》自1871年10月創刊至今，已發行長達148年，時常在社論區刊登時事漫畫。2005年9月20日，該報也刊出12張諷刺伊斯蘭教先知穆罕默德的插圖，一度引發伊斯蘭世界強烈反彈，導致敘利亞、沙烏地阿拉伯及利比亞撤回大使，連郵報總部都好幾次收到炸彈威脅。

最後《日德蘭郵報》為一系列插圖冒犯穆斯林道歉，但仍堅持有權發表漫畫，而且伊斯蘭原教旨主義無權命令丹麥的報紙發表什麼內容。