　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

丹麥報紙刊登「五星病毒旗」！中國要求道歉　總編輯回應了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼丹麥報紙刊登「五星病毒旗」！中國要求道歉　總編輯回應了。（圖／翻攝自《日德蘭郵報》）

▲日德蘭郵報刊登「五星病毒旗」，引發中國大使館抗議。（圖／翻攝自《日德蘭郵報》）

記者柯沛辰／綜合報導

丹麥媒體《日德蘭郵報》（Jyllands Posten）27日刊登一張時事漫畫，將中國五星旗上的5顆星星改為冠狀病毒。中國大使館批評，報社張貼辱華漫畫，傷害中國人民感情，應公開道歉。不過，報社28日拒絕道歉，還強調「不能為自認沒有錯的事道歉」。

丹麥主流媒體、百年大報《日德蘭郵報》27日在報紙及官網上刊登一張漫畫家博延森（Niels Bo Bojesen）繪製的插圖，畫作明顯以中國五星旗為基底，但左上角的5顆星星全被換成病毒，作品名稱就叫「冠狀病毒」。

中國駐丹麥大使館發聲明表示，武漢肺炎奪走81人的生命，中國政府和人民正全力應對這場罕見的突發公共衛生事件，國際社會表現出極大的同情、關心和支持之際，《日德蘭郵報》卻刊載辱華漫畫，藉疫情侮辱中國和中國人民，「不僅毫無基本同情和同理心，也嚴重傷害中國人民的感情。」

丹麥大使館指出，這則漫畫挑戰人性的良知，越過了文明社會的底線，突破了言論自由的道德邊界，「我們對此表示強烈憤慨，嚴正要求《日德蘭郵報》和漫畫作者深刻反省，向全體中國人民公開道歉。」

日德蘭郵報總編輯尼布魯（Jacob Nybroe）28日回應，這張插圖並不是針對任何人，只是用了很小的版面就時事進行設計，尤其這個病毒已經在中國釀成傷亡，他們作夢都不會想要去嘲笑中國的情況。

不過，尼布魯也說，「我們不能為自認沒有錯的事情道歉。我們無意貶低或嘲笑，也不認為這張插圖有這個用意，依我看來，這件事是雙方對於各自文化上有不同的理解，我們無法控制讀者如何解讀插圖。」

《日德蘭郵報》自1871年10月創刊至今，已發行長達148年，時常在社論區刊登時事漫畫。2005年9月20日，該報也刊出12張諷刺伊斯蘭教先知穆罕默德的插圖，一度引發伊斯蘭世界強烈反彈，導致敘利亞、沙烏地阿拉伯及利比亞撤回大使，連郵報總部都好幾次收到炸彈威脅。

最後《日德蘭郵報》為一系列插圖冒犯穆斯林道歉，但仍堅持有權發表漫畫，而且伊斯蘭原教旨主義無權命令丹麥的報紙發表什麼內容。

ET快訊
彰化50歲男子「被妻子傳染武漢肺炎」　曾騎車外出
獨／高雄瑞豐夜市驚傳「當街擄人」　大批警力救援中
武漢肺炎「源頭」最新研究曝光！這野味恐是新型冠狀病毒起源
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

丹麥報紙刊登「五星病毒旗」！中國要求道歉　總編輯回應了

「來東京後無法信任人！」日男街頭蒙眼求擁抱　路人從取笑變暖心鼓勵

給7歲兒零用錢…放學回家「變雙倍」！媽怒質疑偷錢　結局竟超展開

不斷更新／官方證實：武漢肺炎10天後達發病高峰　「拿到疫苗株」還需1.5月

大叔痛毆「70歲印度嬤」狂扯她頭髮、亂砸菸灰缸：美國該擺脫這種人

不斷更新／官方證實：武漢肺炎達發病高峰期　「拿到疫苗株」還需1.5月

他讀東大機器人專業…自製電路板名片　成本曝光「只要22元」

快訊／允許華為「有限參與」5G建設！英首相開會後決定了

5歲女童看牙醫「嘴巴突起火」　上顎、嘴唇燒傷父母求償45萬

歐洲首例人傳人！德國33歲男子遭上海女同事感染　隔離觀察中

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

蟹控必衝！台中3公斤奢華皇帝蟹 她爽嗑滿滿金黃蟹膏「會痛風吧」

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

當斑馬線塑膠？無視小孩過馬路　流浪犬衝車狂吠...嚇阻三寶往前

愛媽墳墓前高喊「小～朋～友」 5身影竄出飛奔等放飯萌暈網友

丹麥報紙刊登「五星病毒旗」！中國要求道歉　總編輯回應了

「來東京後無法信任人！」日男街頭蒙眼求擁抱　路人從取笑變暖心鼓勵

給7歲兒零用錢…放學回家「變雙倍」！媽怒質疑偷錢　結局竟超展開

不斷更新／官方證實：武漢肺炎10天後達發病高峰　「拿到疫苗株」還需1.5月

大叔痛毆「70歲印度嬤」狂扯她頭髮、亂砸菸灰缸：美國該擺脫這種人

不斷更新／官方證實：武漢肺炎達發病高峰期　「拿到疫苗株」還需1.5月

他讀東大機器人專業…自製電路板名片　成本曝光「只要22元」

快訊／允許華為「有限參與」5G建設！英首相開會後決定了

5歲女童看牙醫「嘴巴突起火」　上顎、嘴唇燒傷父母求償45萬

歐洲首例人傳人！德國33歲男子遭上海女同事感染　隔離觀察中

圖／中職啦啦隊最大物沒有之一　可愛、性感峮峮一手包辦

台中男大生帶妹刮中100萬頭獎！舉手大喊「我中了」　店員曝怪奇預兆

長輩愛餵食浪浪！網批「根本假愛心」：生出下一代繼續流浪…　兩派觀點戰翻

25歲板模工開山刀猛砍同事…他蜷曲角落求饒！KTV員工目擊嚇壞：血亂噴

丹麥報紙刊登「五星病毒旗」！中國要求道歉　總編輯回應了

專訪／BTS隊長RM一推薦「播放次數立刻激增」　SURL驚喊：真的太神奇了！

嫌家裡盆栽不夠看…雞婆汪自己跳進去當樹　把拔看到秒傻眼

興奮到模糊！只有「它」能讓每天睡18小時懶惰貓瞬間清醒

「媽媽幫我！」堅持帶睡友拉拉熊上床　可愛博美用眼神攻勢求助

原來是為了救人！1歲戲精柴的日常生活　用力嘶吼幫救護車開道

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

國際熱門新聞

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

更／官方：武漢肺炎10天後達發病高峰

歐洲首例人傳人　33歲男遭上海女同事感染

Kobe墜機失事　直升機「沒有黑盒子」

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

給7歲兒零用錢　放學回家變雙倍

他想引酒醉女友注意「假裝上吊」　隔天女友睜眼驚見吊屍

丹麥報紙登「五星病毒旗」　中國要求道歉

無法信任人　日男街頭蒙眼求擁抱

Kobe駕駛聯絡塔台錄音曝光　直升機大霧撞山墜毀

他痛毆70歲印度嬤：美國該擺脫這種人

短髮櫻花妹「整形級剪髮」前後對比曝光網看傻

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

更多熱門

相關新聞

武漢肺炎肆虐照宴客…新人下秒被勸離

武漢肺炎肆虐照宴客…新人下秒被勸離

武漢肺炎的疫情在大陸不斷傳出，大陸各省政府也紛紛推出防疫政策。四川省南充市26日有一家人不顧政令的禁止，堅持舉辦婚宴，宴請了18桌的客人，驚動了當地的黨委書記，最後只能「放下筷子解散」，連飯都沒得吃。

藝人罵政府　陳柏惟：無知或無恥

藝人罵政府　陳柏惟：無知或無恥

雲嘉嘉同步取消新春團拜

雲嘉嘉同步取消新春團拜

陸客禁入境　機場睡整晚崩潰

陸客禁入境　機場睡整晚崩潰

彰化50歲男子被妻感染　曾騎車外出

彰化50歲男子被妻感染　曾騎車外出

關鍵字：

丹麥日德蘭郵報五星旗新型冠狀病毒武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 口罩 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

陳建州力挺范瑋琪：願意認錯，是高尚的勇氣

台灣確診8例「通報地圖」出爐

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

彰化50歲男子被妻感染　曾騎車外出

獨／高雄夜市驚傳擄人　警方救援中

太陽能廠副總裁成「北京首例武漢肺炎死亡案例」

金希澈內疚了！向太妍吐心聲：我沒本事當藝人

利菁飛日本喉嚨痛！緊張PO文：在東京怎麼辦？

武漢肺炎源頭找到了？蝙蝠可能是起源

廢棄家樂福店面突鍍金　高醫砸19億買下變「店王」

范瑋琪痛罵「狗官」　蘇貞昌回應了

更／官方：武漢肺炎10天後達發病高峰

初四彩券行遭縱火　母女受困火窟

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！
防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面