不斷更新／官方證實：武漢肺炎10天後達發病高峰　「拿到疫苗株」還需1.5月

▲武漢肺炎疫情蔓延。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

新型冠狀病毒引發肺炎疫情蔓延全球，28日接連傳出多起確診病例，依據日本厚生勞動省統計，第7例確診病例為一名在北海道旅遊的40多歲武漢女性，她21日飛往北海道旅遊時曾出現發燒症狀。大陸國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟表示，現正處於發病高峰期，若感染者全部隔離、並找到隱性感染者，在14天潛伏期後病例就會逐漸下降；另外，目前已分離出病毒毒株，也就是疫苗種子株，製備疫苗還需至少一個半月的時間。

【00:09更新】

國家衛健委高級別專家組組長鐘南山表示，疫情何時達到高峰，很難絕對估計，但應該在一周或者十天左右達到高峰，不會大規模增加了。他說，10到14天是一個很好的隔離觀察期，潛伏期過去，發病的及時治療，沒發病也就沒病，所以不會因春運返程出現大傳染，但排查的措施不能停止。

鐘南山並指出，發燒是新型冠狀病毒感染的典型症狀，至今還沒有一個完全有針對性的藥物，但科研和醫學工作者已想了不少解決的辦法，再加上現在生命支持技術有了很大提高，疫情死亡率會再降低。他也提醒民眾，武漢一帶不要到處亂跑，武漢本來就是一個英雄的城市，肯定能過關！

【22:35更新】

中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟接受《央視》訪問時表示，目前增加病例都在預料中，前階段，各省在潛伏期的感染者都應該逐漸發病了，現在處於發病高峰期；若隱性感染的人全部找到了，感染者全部隔離，那在14天潛伏期之後，會慢慢往下降。所以，嚴格查出感染者，嚴格地隔離，是非常重要的。

至於疫苗研究部分，李蘭娟說，已經成功分離病毒毒株，代表已經擁有了疫苗的種子株。通過疫苗株以後，就可以製備疫苗，製備疫苗有個過程，拿到疫苗株需要一個半月，之後還需要一個半月的審批過程。

▲官方證實：武漢肺炎達發病高峰期。（圖／翻攝央視）



【21:25更新】

武漢肺炎疫情衝擊餐飲業。知名連鎖麻辣火鍋店「海底撈」28日發佈公告，決定於1月26日至1月31日暫時停止大陸地區（港澳台地區除外）門店營業，稱根據疫情發展情況和政府相關政策，若未來開業時間需延期，將於適當時候進一步公告。

【20:31更新】

日本放送協會（NHK）晚間指出，日本厚生勞動大臣加藤勝信28日稍早證實，國內新增2起確診病例，其中一名病患是奈良縣的巴士司機，雖然本人沒有去過中國，但1月曾兩度接待武漢旅行團乘客，是國內第一起「本地感染」案例。另外一起則是40多歲居住在武漢的男子。22日赴日旅行，出現發燒等症狀住院，最終確診。