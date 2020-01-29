影／存股怎麼存才能賺得快？　達人存股秘訣大公開！

記者陳心怡／台北報導

近年來人人瘋存股，但存股並不是一直放著不理它，適時地管理出場，可以賺到更多的報酬。在《雲端最有錢》節目中，三位來賓也分享了他們的存股秘訣。

「籌碼K線達人」喬哥表示自己會使用「交易式存股法」，邊存股邊賺價差，獲利可達12%～18%。喬哥提到，挑選存股標的最重要是基本面好，配息穩定，另外，每年第一季高殖利率股表現都很優異，這些股票之所以會拉，就是因為大股東想在除權息前把股票賣掉，因此如果可以賺到除權息前這段價差，賺到後再把錢拿去買其他高殖利率存股標的。

「算股達人」陳喬泓認為，投資盡可能簡單化，如果要存股，最簡單的就是買0050（元大台灣50），要不然就是挑選具成長性的股票存股。此外，陳喬泓還提到，現在很多存股達人推薦存金融股，但是金融股過去時間的績效都是輸大盤的，因此存金融股的風險比存0050還高，所以不建議股民存金融股。

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