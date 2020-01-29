3歲小妹生日派對蒸發　爸媽調監視器驚見「糖果線索」一路跟進垃圾桶挖屍！

▲麥卡妮在生日派對上失蹤，接著被發現屍體丟在垃圾箱。（圖／翻攝自Justice For Kamille “Cupcake” McKinney）

記者陳亭伃／綜合報導

美國阿拉巴馬州日前發生一起悲劇。一名3歲的小女孩在生日派對上突然失蹤，家人調閱監視器後發現，竟有一對情侶故意丟糖果在住家旁邊，看到女孩過去撿起之後便去搭訕，接著親眼看到女孩被帶到車上之後，消失在鏡頭。警方調閱沿街的監視器，發現最後小女孩被帶到一個偏遠的地方，經搜索之後發現，小女孩已經被丟在垃圾桶內，死亡多時。

根據英國《太陽報》報導，2019年10月3歲的麥金妮（Kamille McKinney）正在家中辦生日派對，卻在大家進出的過程中，麥金妮的父母發現孩子失蹤，大家在找不到的情況下，只好報警處理。警方調閱監視器時發現，麥金妮在屋外玩耍時，發現地上有糖果，於是上前撿拾，一旁卻突然出現一對情侶派翠克（Patrick Devone Stallworth）和女友布朗（Derick Irisha Brown）開始與麥金妮說話，接著將她騙到車上之後揚長而去。

警方陸續調閱街上的監視器，發現最後在某個垃圾箱中找到麥金妮，但已經死亡多時，死因則是窒息，於是開始追捕派翠克與布朗。兩人到案時指出，不知道自己為什麼被指控謀殺孩子，否認到底。詭譎的是，嫌犯二人與麥金妮一家根本不認識，唯一有可能的是派翠克曾被指控有兒童色情罪。

訊後警方仍在調查，案發的全部經過以及麥金妮一家的交友生活狀況。國會議員塞威爾（Terri Sewell）沉重表示，「麥金妮一家都心碎了，我們必須避免這樣的案件再發生。」