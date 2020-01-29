新鮮人看過來！公股銀招兵買馬　徵才逾2300人

▲畢業生、新鮮人注意！公股銀將徵才逾2000人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

社會新鮮人、或者對金融業有興趣者注意！上半年是各企業徵才旺季，公股銀行也積極搶才，由於公股銀行近期面臨退休潮，以及要發展數位科技、落實洗錢防制，公股銀行今年招兵買馬超過2000人，預計徵才人數約2300人到2400人。

隨著公股銀行員平均逐漸增長，公股銀面臨退休潮，以各公股銀行的數據來看，平均年齡有40歲以上，大約在40歲到45歲之間。為了爭取人才，合庫今年要徵才400多人，找尋的人才包含儲備幹部（MA）、資訊人才、一般行員、理專等；一銀則約徵才570多人，所需人才也有MA、資訊人才與一般行員。

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華銀則也需要500到600人，所需人才MA、一般行員、理專等；彰銀則需要300人，有MA、資訊人才、一般行員等。兆豐銀則約200人；台企銀則需要300人，多以一般行員和理專為主要目標。

▲金融研訓院推動金融基測，協助銀行找人才，預計年後、2月首次開考，想要加入金融業、銀行的有志之士可以報考。（圖／取自免費圖庫pixabay）

金融研訓院推動金融基測 作為銀行徵才指標

金融研訓院今年也開始推動金融基測，2月22日首次開考，因應金融業上半年人力需求最旺盛的時期。金融研訓院解釋，金融基測類似入學基礎測驗，先測驗各個想要想要加入銀行體系的學生、新鮮人等的金融業基本能力，以及特殊專業像是擅長洗錢防制法或法遵者所需能力等。

各銀行依此可開出門檻，像是要求金融基測要Ａ級以上，銀行只要進行面試即可，對於銀行、考生來說都省時、省力。目前已經有多家公股銀或公家投資的銀行，像是兆豐銀、台企銀、合庫銀、華南銀、彰化銀及高雄銀考慮作為聘用的參考指標。