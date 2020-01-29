年終、紅包理財大公開！專家教你7招　讓小錢變大錢

▲年前領年終、過年領紅包，春節過年有一筆小小的財富。（圖／記者李佳蓉攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導



春節年假即將步入尾聲，也應該開始新的一年理財功課，第一課即是年前領的年終獎金、紅包，要好好規劃，以年終獎金若有1到3個月；加上紅包加計起來金額也相當可觀，若能要好好運用、搭配七大重點與理財術，才能放大紅包和年終獎金，讓自己小富變大富。

第一招：年終獎金、紅包 控制2/3保留下來儲蓄

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隨著年末來臨，公司、長輩如果有給年終獎金、紅包等，除了必要的支出，像是孝敬長輩或疼愛晚輩紅包等花費，盡量控制在1/3之內，剩餘的2/3甚至更高應該保留下來，作為儲蓄或者是緊急預備金之用。

第二招：填補緊急預備金 補足3個月以上

不論哪一族群的民眾，一定要有緊急預備金的概念，一旦要追求更好的工作或者是遇到意外狀況時，就不會不知所措，而這筆緊急預備金是用來應付緊急狀況、風險之用。

台灣財富管理顧問公司董事執行長陳宥綸建議，緊急預備金安全水位起碼要應付3個月的生活必須花費，也就是即使3個月沒有工作，仍有錢可以應付生活，最好能夠存到1年以上，讓自己有更多應付風險的彈性，且這筆錢非必要狀況不隨便動用。

第三招：選擇數位帳戶儲蓄 放大紅包

利用數位帳戶活儲利率、加快存錢的速度。現在市場上包含永豐銀、台新銀、王道銀、華南銀等都有高利數位帳戶，利率最高在1%～1.3%之間，相較於一般活儲利率大約只有0.2%~0.3%，約有3倍以上，利率可說相當誘人。

▲選擇適當的投資，可以讓紅包、年終獎金增值。（圖／記者李佳蓉攝）

第四招：年後選擇穩定基金 穩穩賺

除了存錢之外，年終紅包還可以選擇更高報酬的投資工具放大財富。如果沒有太多時間做理財功課，可以選擇波動穩定的基金、ETF（股票指數型基金）如台灣50等，陳宥綸表示，小資女可以選擇成立很已的穩健型基金，即使是面對大型的股市波動、金融海嘯，平均年報酬率都仍有8%~10%的基金，就可以安心的投資。

第五招：依照風險偏好配置 投報率符合預期

2020年的景氣詭譎多變，像是外界預期中美貿易戰可望趨於緩和、美國降息機率逐漸縮小等，但部分風險也逐步升溫，例如地緣政治等，都會增添投資的難度。

專家建議，如果要平衡風險，紅包、年終獎金理財，同樣要做資產配置，才能夠趨吉避凶。以20到40歲的族群來說，投資股票、股票型基金的比率可以高一些，比重大約是七成；債券大約是三成，年紀若超過40歲，可以逐步降低股票比重。台銀貴金屬部副理楊天立也建議，可以透過黃金等來分散股票市場的風險，建議配置比重在5%到10%之間。

第六招：零股投資 即使年終、紅包錢有限也可以投資績優股

部分年輕族群、小資族認為，投資股票很難，尤其是若要買績優股、權值股，動輒數萬元，甚至數十萬元，一般小資族根本拿不出那麼多錢來買股。

專家建議可以透過零股投資，只要花十分之一不到的成本，就可以買到優質股，像是台積電等可當定存股賺息。部分券商推出「小資零股理財平台」、「零股定期定額投資」，每個月存入1000元起，培養恆心、紀律的投資心態，也能藉由複利逐步邁向嶄新人生。

第七招：美元投資相互搭配 大賺外幣財

近期台幣強勢，專家建議，紅包理財也可以搭配外幣投資，尤其是美元作為資產配置，原因包含美元的利率還是比台幣高出許多，目前美元的高利定存年息還有2%~3%，且美元兌台幣穩定，投資還有利可圖。

此外，美元與台幣匯率有規律可循，專家建議，大約30~28元之間，可以分批買進；31.5~32元間就可以分批賣出，除可避險之外，讓自己也可以大賺外幣財。銀行業者指出，部分銀行也有推出「到價通知」等服務，民眾可以設定理想匯價，等外幣觸及到理想匯價，銀行就會自動通知、適時買進，就可以省去盯匯率的麻煩了。



▼鼠年理財課第一課，就是好好管理年終獎金和紅包（圖／記者周宸亘攝、示意圖）