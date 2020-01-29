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7歲混血女孩領演百老匯經典劇　興趣廣「走過伸展台」：我會成為我自己

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▲▼紐約時代廣場，時報廣場，百老匯，紐約旅遊，紐約街景，美國旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲靈雲（Rachel Ling Gordon）7歲就登上百老匯演出女主角。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張靖榕／綜合報導

如同華人社會每年新年活動多，美國從感恩節到西曆新年也會有許多表演活動，如百老匯經典劇「聖誕鬼靈精」（How the Grinch Stole Christmas），一年一度在全美各地巡迴演出。2019年聖誕節，劇中的女主角蘿湖（Cindy Lou Who）角色，則是由7歲混血女孩靈雲（Rachel Ling Gordon）扮演。

《美國華人圈》報導，家住在紐約上州的靈雲不儘會談鋼琴，還會表演，長得也相當可愛。這次參加百老匯劇團巡迴演出，挑大梁面對全美觀眾，包括科羅拉多州、愛達華州、密西根州、康乃狄克州及羅德島州，至少20場演出。

靈雲的華裔母親表示，她一直是個安靜的女孩，但因為常被稱讚漂亮，在家裡時也喜歡表演給父母看，讓他們決定帶她從參加模特兒的活動和比賽開始，漸漸發掘出這發面的興趣。

靈雲母親說，文靜的女兒自從參加了百老匯表演後，陸陸續續接到了電視廣告的邀約，也有機會上伸展台走秀。靈雲媽媽說，女兒涉略了很多方面的興趣，「不單只是演戲、唱歌、跳舞、體操、游泳，也有在上中文課，也當模特兒」，但父母基於孩子的活動應該適當就好，從來沒有逼迫過她，「因為魚與熊掌不能兼得嘛，所以我都說，如果想放棄哪方面都可以的」，「但她很堅持，我可以說這些成就，都是她堅持很喜歡，走下來的。」

許多人小時候會有偶像，心中多少想在長大時變成那個人，但對於這個問題，靈雲說自己不知道，「但我會成為Rachel（靈雲）」。

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