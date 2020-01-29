耶魯大學生「高中日常作息曝」　3點後就是課餘時間：我研究辯論到凌晨1點

▲麥可寧很有學習的活力，並善用課餘時間。（圖／翻攝自臉書「Michael Ning」）

記者張靖榕／綜合報導

美國亨特高中畢業的華裔美籍青年麥可寧（Michael Ning，音譯），現在已是大一新生；據了解，儘管考試成績不是最頂尖，他靠著「口才與辯才」在高中時期就拿下許多獎項，也獲得耶魯大學的青睞。他說課外活動也很重要，挑有興趣的事精進自己，就算研究到凌晨1點也很開心，而這些都成為他未來人生的資產。

《美國華人圈》報導，家住曼哈頓的麥可寧表示，高中上課時間是從8點開始，不過自己不是個「晨型人」，不會像也些人，早起利用課前時間做事情，反而只是吃早餐，準備上課。

麥可寧指出，課程在上午11點結束後，接下來是各種「俱樂部活動時間」，包括他參加的模擬法庭，以及亞裔文化社活動等。下午3點，課程結束後，「都是我的課餘活動時間」，麥可寧在秋天時會踢足球，進入冬天則是積極準備辯論賽季，時間和活動的分配安排相當緊湊。

語速很快的麥可寧，因為在學校和課餘的活躍表現，讓同學忍不住好奇問他，到底如何應對活動多到爆炸的高中生活。他表示，真正的秘訣就是從這些海量的活動裡，挑出自己真正感到熱情的興趣，就如同參加辯論社，「我為了辯論賽研究到凌晨1點時，我知道自己會發揮得更好，這對我來說很有趣，看著我的努力獲得回報很棒。」

身為一個華裔美籍身分的麥可寧，當被記者問到美國辯論社群中，是否白人仍占多數，或是各種族的人數多寡，他表示，辯論社的確有過類似的討論，但最終仍是取決於家長和教練對孩子的觀感，很多時候甚至是因為家長的刻板印象，而導致孩子沒有機會繼續在辯論社裡成長，「我想我之所以沒有被這樣的刻板印象侷限，是因為我父母真的很支持我。」