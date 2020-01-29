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沉迷角子老虎機　爸媽把1歲男嬰丟在「未熄火」車上整輛被偷！

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▲美國德州一對夫妻沉迷吃角子老虎機，將1歲兒子獨自留在車上，整輛汽車被偷。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲美國德州一對夫妻沉迷吃角子老虎機，將1歲兒子獨自留在車上，整輛汽車被偷。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州的情侶布魯（Anthony Blue）與庫克（Kimberley Cook）到加油站附設便利商店賭博，大玩角子老虎機，竟將16個月大的兒子獨自留在未熄火、沒上鎖的汽車裡，出來才驚覺整輛車都被偷走，孩子也跟著失蹤。幸好，警方很快就抓到嫌犯，嬰孩也平安被尋獲，但這一對父母已因危害兒童遭到起訴。

布魯與庫克12日來到休士頓北部一間加油站，將兒子留在車上睡覺，但是沒有熄火，也沒有上鎖，就走進便利商店，大玩角子老虎機（Slot Machines），午夜才發現車子被偷走，慌張報案。

綜合ABC、KTRK報導，附近一座公園的管理員要將大門上鎖時，發現男嬰獨自待在兒童遊樂區，瑟瑟發抖，趕緊通報警消單位。孩子被送往醫院接受檢查，幸好健康狀況良好。消防員克拉普頓（Kerry Clopton）表示，當時非常寒冷，許多野生動物在戶外出沒，「如果管理員沒有發現嬰兒，事情可能會以非常不同的方式結束。」

警方大約凌晨1時在路邊找到失竊的車輛，與嫌犯展開一場追逐戰，最後成功逮捕19歲的坎納迪（Vincent Cannady）與18歲的戴維斯（Vincent Cannady）。據悉，他們不久前從一間半拘留性質的矯治機構逃脫，如今又因涉嫌綁架重罪、偷竊汽車被捕。

根據NBC新聞報導，哈里斯郡（Harris County）警長辦公室表示，29歲的布魯與21歲的庫克被指控危害兒童、遺棄子女，13日遭到逮捕。

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