2020年企業該了解十大科技趨勢　區塊鏈、邊緣運算都成顯學

▲Gartner認為，超級自動化不僅涵蓋了豐富的工具組合，也包含自動化本身的所有步驟。（圖／CFP）



記者邱倢芯／台北報導

調研機構Gartner提出2020年企業必須了解的十大策略性科技趨勢，分別為超級自動化、多重體驗、專業知識的全民化、增進人類賦能、透明化與可追溯性、更強大的邊緣運算、分散式雲端、自動化物件、實用性區塊鏈以及人工智慧安全性。

Gartner副總裁暨傑出分析師David Cearley指出，2020年Gartner十大策略科技趨勢均圍繞著「以人為本的智慧空間」這個核心概念，代表人類與科技系統能夠在日益開放、互聯、協調、智慧的生態系統中進行互動的實體空間，結合個人、流程、服務和物件等多項元素，創造出更身歷其境、高互動率及高度自動化的體驗。

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2020年十大策略性科技趨勢包括：

超級自動化

超級自動化（Hyperautomation）結合多種機器學習（ML）、套裝軟體和自動化工具來完成工作的過程。不僅涵蓋了豐富的工具組合，也包含自動化本身的所有步驟（發現、分析、設計、自動化、測量、監控與重新評估），其重點在於了解自動化機制的範疇、這些機制彼此之間的關係，以及如何進行機制的整合與協調。

多重體驗

到了2028年，使用者體驗將在使用者對數位世界的感知和互動方式兩個面向發生重大轉變。虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）和混合實境（MR）改變人們感知數位世界的方式，而對話式平台正在改變人類和數位世界互動的方式。這種感知與互動模式的轉變，將在未來帶來多重感官與多重模式的體驗。

▼虛擬實境、擴增實境和混合實境改變人們感知數位世界的方式。（圖／記者姚惠茹攝）

專業知識的全民化

專業知識的全民化是指透過徹底簡化的體驗，且在無須接受密集又昂貴培訓課程的前提下，協助人類取得專業技術知識（機器學習、應用程式開發）或商業領域專業知識（銷售流程、經濟分析）的管道。專業知識全民化的例子包括「公民參與」（Citizen Access，如公民資料科學家、公民解決方案整合者）、公民發展和無程式碼模式的演進。

增進人類賦能

增進人類賦能（Human Augmentation）是利用科技來增進人類在體能和感知力上的機能，並成為人類不可或缺的一部分體驗，其中體能增進是藉由在人體內植入或配戴科技元件（穿戴式裝置）來增進人類的機能；而認知增進則是透過傳統電腦系統及新興智慧空間中多重體驗介面的資訊和應用來實現。

透明化與可追溯性

越來越多的消費者意識到個人資料是非常寶貴且必須受管控的，而企業也體認到保護和管理個人資料的風險日益增加，因此各國政府同步實施嚴格立法來確保企業組織確實做到這一點。透明化與可追溯性已成為支持這類數位倫理及隱私權需求的關鍵要素。

更強大的邊緣運算

邊緣運算是一種運算拓樸，能將資訊的處理、內容的收集與傳送都保留在靠近該資訊來源處，嘗試讓流量和處理工作都在本機進行，目的在縮短延遲時間、發揮邊緣功能並賦予邊緣端更大的自主性。

分散式雲端

分散式雲端是將目前集中式公有雲服務分散到不同地點，並由原來的公有雲供應商繼續負責雲服務的營運、治理、更新與升級。這代表大部分公有雲服務所採用的集中式模式將進行轉變，為雲端運算開創全新時代。

自動化物件

自動化物件是利用人工智慧讓過去由人類負責的某些流程得以自動化的物理裝置，最典型的自動化物件包括機器人、無人機和自駕車／船與相關設備。它們的自動化程度超越了僵化的程式設計模組，並能利用人工智慧執行各種先進行為，以更自然的方式和四周的環境與人類互動。隨著技能提升、法令開放和社會接受度增加，自動化物件將逐漸被用於不受限制的公共空間。

▼自動化物件利用了人工智慧讓過去由人類負責的某些流程得以自動化的物理裝置。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實用性區塊鏈

區塊鏈可在各個商業生態系統間建立信任，透明化地進行跨業務生態系統的價值交換，並有機會降低成本、縮短交易結算時間和改善現金流，因此在重新塑造產業樣貌極具潛力。

人工智慧安全性

人工智慧和機器學習將持續用來提升各種應用場景中人類決策的能力，雖然這為實現超級自動化和使用自動化物件進行業務轉型帶來了龐大的商機，但同時也因為智慧空間中的物聯網、雲端運算、微服務（Microservices）以及高度連網系統受攻擊機率大增，為安全團隊帶來諸多新挑戰。安全和風險主管應將重點放在以下三大關鍵領域：保護人工智慧系統、利用人工智慧強化安全防護，以及做好攻擊者惡意使用人工智慧的準備。