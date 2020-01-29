迎年後轉職潮！逾七成面試者曾被歧視　年齡、外貌、性別為前三大原因

▲73%面試者曾遇應徵歧視。（示意圖／CFP）

記者余弦妙／台北報導

不少人會在年後選擇轉職，但在轉職前就會面臨到面試問題，因此選擇多投履歷、爭取面試，不過根據yes123求職網調查發現，不少人曾在面試時「被歧視」，歧視理由前三名分別為年齡、外貌、性別。

根據yes123求職網調查顯示，有高達72.7%的人透露在面試時，曾經遇過「職場歧視」，在可複選狀況下，主要來自於，年齡（40.3%）、容貌、五官（35.1%）、性別（33.2%），以及語言（27.2%）、思想、宗教（24.1%）、種族、階級（21.7%）、籍貫、出生地（18.3%）、婚姻（16.9%），以及性傾向（13.9%）、星座（11.6%）。

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假如曾遇過「求職歧視」，合計有49.7%表示，會向企業反應，其中32.1%屬於事後反應，還有17.6%為當場反應。這也代表仍有過半數、也就是50.3%，會選擇「隱忍，沒有任何反應」。

此外，yes123求職網表示，不少人在應徵工作時，履歷上會填寫期望薪資的比例高達81.6%；不過如果會填寫的話，最後「期望薪資」與「企業開出」兩者的差距，平均落在11.4%，等於被打了八九折（88.6%）。

yes123求職網說，更有不少人表示，面試時若被問到前一份工作的薪資時，勞工朋友的回答依序為：誠實回答薪資數字（49.4%）、會回答高一點的數字（18.9%）、委婉回答一個區間或市場行情（17.6%）、以個人隱私為由拒答（8.7%）、想辦法轉移話題來避答（5.4%），最後還有14.1%的人選擇「不回答」。