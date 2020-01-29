找工作面試3關鍵大公開！人力銀行調查企業平均只花百秒篩選履歷　面試先凸顯「態度」

▲企業表示僅花百秒篩選履歷。（圖／取自Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

年後轉職潮，代表大量的求職者履歷，將會湧入徵才的公司，對於用人單位來說，需要兼顧速度和品質，挑選出適合自己公司的人才，yes123求職網調查顯示，企業的人資或用人主管，平均會花上102.4秒，來「初步篩選」一封履歷。

yes123求職網表示，這一百秒的時間，企業方面主要「初篩」的依據，在可複選狀況下，依序為相關工作經驗（81.3%）、年齡（53.5%）、居住地區（51.8%），以及專業技能證照（36.9%）、工作總年資（30.3%）。

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其餘初步篩選的依據還有，學歷（24.2%）、自傳內容（19%）、希望待遇（17.3%），以及履歷照片（16.3%）、性別（15.1%），同時企業方面更評估，平均需要面試15.1位求職者，才有可能找到一位適合的人選。

因此如何從數十位的競爭者當中脫穎而出呢？調查發現，在面試時，企業「最在乎」的求職者條件，在可複選狀況下，前五項分別是責任（75.7%）、穩定度（72.1%）、配合度（70.7%），以及抗壓性（58.8%）、學習意願（57.3%）等。

另外，解決問題的能力（43.1%）、團隊合作精神（41.2%）、產業專業能力（29.6%），以及積極度與企圖心（24.5%）、語言能力（19.6%）也都是企業重視的。

分析上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌提醒上班族，想要成功在年後跳槽，比起「工作能力」的展現，求職者應該「優先」突顯出本身的「工作態度」。

因此楊宗斌建議，像是在自傳內容當中，著重於職場上專業表現、專案成績，扣緊與應徵職缺的關聯性；並且補充說明證照、語言和第二專長，甚至論及職涯規劃與應徵工作的關係，皆有利於和面試企業，談出好「薪情」，以及提高錄取率。