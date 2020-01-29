想賺錢先看這！逐筆交易3月正式上路　6種委託方式一秒懂

▲ 逐筆交易於今年3月23日正式上路。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股盤中全面逐筆交易，將於今年3月23日起正式實施，不同於過去，新的「逐筆交易」就是隨到隨撮合，可以立即成交、不用等待。

逐筆交易除了增加多項委託種類，新制在撮合速度上，將原本盤中的「每五秒一撮」的集合競價改為「隨到隨撮」，委託方式也從限價ROD擴展成6種。

請繼續往下閱讀...

單價除了原本的「限價」新增了「市價」，也就是從原本的限制價格成交，新增了不帶價格的委託，也就是投資人在沒有漲停或跌停的情形下，也可以用當下的價格買賣，若投資人想要以最快速度買到或賣掉股票，就可以用這方式。

而委託方式大致分為3類，包括ROD委託、IOC委託以及FOK委託。

ROD委託（市價／限價當日有效）

就是所謂「當日有效單」，只要投資人掛出委託後，當日一直到收盤都是有效的。

IOC委託（市價／限價立即成交或取消）

是「立即成交否則取消」的意思，就是掛出委託單當下，允許部份成交，殘餘委託不會留存，需要再重新委託。

FOK委託（市價／限價全部成交或取消）

「立即全部成交否則取消」，在掛單當下，市場上必須有足夠的委託單可以成交，否則全部刪單。

另一方面，許多投資人擔心資訊速度變快造成無法下單，不過實際上，逐筆交易之下資訊跳動雖然速度變快，但價格並不會波動劇烈，而且證交所指出，現在看到什麼價格、當下就成交什麼價格，不會像從前，看的是上一盤的競價結果，資訊更為即時、透明，因此投資人不用擔心無法下單。