大樂透頭獎冷熱門號碼大公開　快來偷看財神爺眷顧跟不愛的數字！

▲大樂透的冷熱門號碼，跟你想的一樣嗎？（圖／記者葉南州攝）

財經中心／台北報導

大樂透彩迷看過來！根據台彩統計，2019年大樂透頭獎最常開出的號碼是12號，開出過22次，堪稱是財神爺最眷顧的幸運數字。相對地，最冷門的中獎號碼是44，只開過6次。

台彩統計，大樂透2019年一共開獎111次，理論上，每個號碼平均會出現在獎號裡13.6次、出現在特別號2.2次。

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不過，實際上，每個號碼開出的頻率，可是大大不同。最熱門的中獎號碼是12，共開過22次，遠遠超出理論值。緊追在後的是45，開出過20次；第三名則是37，開過19次。

相對地，最冷門的中獎號碼是44，只有開過6次。再來是25、09，各開過7、8次。

至於特別號最常開出的號碼為41、49，各開過6次；讓人意想不到的是，35、38、44和46，竟然全年開出次數都是零，一次都沒有。

不過，歷史統計，不是真理，不可能能套用在每次開出的頭獎號碼，只能說，提供彩迷做參考，最終還是要看財神爺眷顧的是哪位幸運兒。

台彩表示，今天（大年初五，1/29）大樂透仍將開獎，本期頭獎預估上看1.1億元，並將繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中其中6個號碼，就可把百萬獎項帶回家，截至目前為止，360組百萬元加碼獎，已送出145組，共201名幸運兒對中大獎，其中，獨得百萬獎金有145人，佔比約72%，目前還有191組還沒開出。