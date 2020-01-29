　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

參加完準媽媽派對回家　孕婦遭酒駕男撞「8個月大胎兒沒了」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼汽車，肇事逃逸，酒駕，車禍，駕駛。（圖／pixabay）

▲哈柏被酒駕男子撞上，導致流產。（圖／示意圖／pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

美國密西西比州24歲女子哈柏（Mashayla Harper）1月原本開心參加完準媽媽派對，懷孕8個月的她開車返家，卻於途中遭酒駕的男子撞上，對方還當場逃逸，一度留下她躺在路邊等待其他人救援，雖然事後她保住性命，卻失去即將出生的孩子。

《紐約郵報》報導，密西西比州警方表示，哈柏起初先與親朋好友慶祝第一個孩子即將來到世上，結束這場派對後她開車回家，竟遭33歲的男子吉爾伯特（James Gilbert）撞上，對方不顧她的性命就逃離現場。事後哈柏被發現倒在路邊，緊急送往醫院治療。

吉爾伯特在撞車後的幾個小時內被逮補，車內還攜帶少量大麻，他承認一直都有在喝酒，被問到為何逃逸時，他則回答「我很害怕」、「我很抱歉」。

事實上，該名男子早有前科，自2008年以來就因為酒駕被判有罪3次，2015年也因酒駕跟持有毒品被定罪。得知哈柏流產時，吉爾伯特與他的家人在法庭上哭泣，他告訴法官，自己在建築業工作，與老婆育有兩名女兒。

哈柏的父親痛批吉爾伯特是「白癡」，迎面撞上他的女兒，還留她在路邊等死。忍著悲傷的心情，他也感謝每名替女兒祈禱的人，「她是非常堅強的女性，將繼續為了自己的生命而奮鬥。」

 
ET快訊
武漢肺炎患者抗病過程曝！「連燒6天6夜、1天喝50斤水」順利
「台商夫妻」武漢回宜蘭不戴口罩趴趴走　衛生局找到人！2人回應
快訊／初五大樂透開獎！搶爆191組春節大紅包　中獎開工日可辭
台商夫妻武漢返台「宜蘭趴趴走」　高調逛街、吃大餐引公憤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「週休4日扣40%基本薪」　日企新制度：可開副業！網分兩派戰翻

快訊／越南「暫停發放」中國旅客赴越簽證　防堵武漢肺炎擴散

參加完準媽媽派對回家　孕婦遭酒駕男撞「8個月大胎兒沒了」

快訊／中東也淪陷！阿聯首例確診武漢肺炎　3家人也遭感染

台灣「回報921恩情」捐款留言打氣　土耳其強震志工：邊看邊落淚　

法國罷工示威遊行警方出動水炮車沖毀路障　消防員被水柱沖跌倒

跟進英國航空！印尼獅航宣布「2月起停飛所有中國航線」

日本撤僑班機載206人返國…5人發燒、咳嗽　其中2人確診為武漢肺炎

更新／武漢肺炎國際疫情一次看！澳洲增至7例　日僑胞落地「立即2確診」

南韓4包機撤僑大行動　僑胞落地「一人一間隔離」韓亞航空停飛部分往中國航班

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

蟹控必衝！台中3公斤奢華皇帝蟹 她爽嗑滿滿金黃蟹膏「會痛風吧」

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

當斑馬線塑膠？無視小孩過馬路　流浪犬衝車狂吠...嚇阻三寶往前

「週休4日扣40%基本薪」　日企新制度：可開副業！網分兩派戰翻

快訊／越南「暫停發放」中國旅客赴越簽證　防堵武漢肺炎擴散

參加完準媽媽派對回家　孕婦遭酒駕男撞「8個月大胎兒沒了」

快訊／中東也淪陷！阿聯首例確診武漢肺炎　3家人也遭感染

台灣「回報921恩情」捐款留言打氣　土耳其強震志工：邊看邊落淚　

法國罷工示威遊行警方出動水炮車沖毀路障　消防員被水柱沖跌倒

跟進英國航空！印尼獅航宣布「2月起停飛所有中國航線」

日本撤僑班機載206人返國…5人發燒、咳嗽　其中2人確診為武漢肺炎

更新／武漢肺炎國際疫情一次看！澳洲增至7例　日僑胞落地「立即2確診」

南韓4包機撤僑大行動　僑胞落地「一人一間隔離」韓亞航空停飛部分往中國航班

抗煞專家馬靖：2月6日是疫情關鍵　「各年齡段」都可能感染

池昌旭「愛上打工仔」　新戲搭檔小12歲、差21cm金裕貞！

高鐵秋冬遊銷售亮眼！業績達成率破150％　南台灣遊程最熱門

窗外風景「大樓緊夾」！他驚：天斬煞嗎？　網1句話點醒

有錢人只有3張卡！最危險「漏財皮夾特徵」你中了幾個？

5歲童上課逗弄同學！幼兒園老師氣炸狠咬手臂　阿嬤見齒痕怒告...結果出爐

MotoGP／Jorge Lorenzo晉升傳奇車手！15歲出道奪5次世界冠軍

柯基犬開低底盤校車笑得燦爛　網友融化：我愛老司基！

病情不可怕！江西肺炎患者「連燒6天6夜、1天喝50斤水」...順利治癒出院

江宏傑才染金髮半個月「又換新顏色」！　網一面倒狂讚：這樣比較好看

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

國際熱門新聞

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

丹麥報紙登「五星病毒旗」　中國要求道歉

更／北京冬奧首場測試賽取消

Kobe直升機60秒墜160層樓高　靠指紋辨遺體

快訊／英國航空宣布暫停所有往來中國北京、上海航班！

更新／武漢肺炎擴全球！澳洲增至7例　日增至9例

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

熱愛迪士尼　Kobe最後幸福照曝光

CNN分析：武漢肺炎重擊習近平聲譽！

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

給7歲兒零用錢　放學回家變雙倍

特斯拉公開「鐵鎚重擊Model 3擋風玻璃」竟還完整平面

Kobe墜機失事　直升機「沒有黑盒子」

更多熱門

相關新聞

熱愛迪士尼　Kobe最後幸福照曝光

熱愛迪士尼　Kobe最後幸福照曝光

美國NBA傳奇球星柯比布萊恩（Kobe Bryant）於26日發生墜機意外身亡，然而不久之前，他們全家人才前往迪士尼樂園玩了一整天，享受天倫之樂。如今在迪士尼遊玩照曝光後，更顯得令人心碎。

Kobe直升機60秒墜160層樓高　靠指紋辨遺體

Kobe直升機60秒墜160層樓高　靠指紋辨遺體

美撤僑包機飛離武漢　240人將抵加州

美撤僑包機飛離武漢　240人將抵加州

外媒傳美禁飛中國　白宮急否認

外媒傳美禁飛中國　白宮急否認

嫌盆栽不夠看　雞婆汪自己去當樹

嫌盆栽不夠看　雞婆汪自己去當樹

關鍵字：

孕婦酒駕北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 口罩 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

上海妹子開腔：哪句聽不懂，我們不缺口罩！

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

陸生po抗議信　要求教育部道歉

館長震怒「要開口罩工廠」！開砲范瑋琪大小S

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

台灣確診8例「通報地圖」出爐

沒錢治武漢肺炎　孕婦僅12天病逝

陳建州力挺范瑋琪：願意認錯，是高尚的勇氣

五月天捐2千萬助武漢　「酸民全閉嘴」原因曝光

大陸口罩難買！于美人心軟「人溺己溺不應有分別」

焦糖哥哥爆「狗官真相照」！

奧地利「公共場合戴口罩罰5000」

金希澈內疚了！向太妍吐心聲：我沒本事當藝人

武漢肺炎肆虐照宴客…新人下秒被勸離

陸客禁入境　機場睡整晚崩潰

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！
防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面