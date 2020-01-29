參加完準媽媽派對回家　孕婦遭酒駕男撞「8個月大胎兒沒了」

▲哈柏被酒駕男子撞上，導致流產。（圖／示意圖／pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

美國密西西比州24歲女子哈柏（Mashayla Harper）1月原本開心參加完準媽媽派對，懷孕8個月的她開車返家，卻於途中遭酒駕的男子撞上，對方還當場逃逸，一度留下她躺在路邊等待其他人救援，雖然事後她保住性命，卻失去即將出生的孩子。

《紐約郵報》報導，密西西比州警方表示，哈柏起初先與親朋好友慶祝第一個孩子即將來到世上，結束這場派對後她開車回家，竟遭33歲的男子吉爾伯特（James Gilbert）撞上，對方不顧她的性命就逃離現場。事後哈柏被發現倒在路邊，緊急送往醫院治療。

吉爾伯特在撞車後的幾個小時內被逮補，車內還攜帶少量大麻，他承認一直都有在喝酒，被問到為何逃逸時，他則回答「我很害怕」、「我很抱歉」。

事實上，該名男子早有前科，自2008年以來就因為酒駕被判有罪3次，2015年也因酒駕跟持有毒品被定罪。得知哈柏流產時，吉爾伯特與他的家人在法庭上哭泣，他告訴法官，自己在建築業工作，與老婆育有兩名女兒。

哈柏的父親痛批吉爾伯特是「白癡」，迎面撞上他的女兒，還留她在路邊等死。忍著悲傷的心情，他也感謝每名替女兒祈禱的人，「她是非常堅強的女性，將繼續為了自己的生命而奮鬥。」