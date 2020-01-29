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DELL預測2020科技發展　是「為數據時代下個十年鋪路」的一年

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▲▼示意圖,財經,會計,金融,金錢,數字,資金,投資,計算.記帳,算帳。（圖／123rf）

▲Dell認為，未來數據可說是無處不在。（圖／123rf）

記者邱倢芯／台北報導

2020年對於科技圈來說，可說是邁入全新里程碑的一年；戴爾科技集團營運長暨副董事長Jeff Clarke就認為，到2030年這段時間，應用程式與服務的模式將勢必遠遠超出大眾的想像。Clarke也對於2020年做出六大科技預測：

IT基礎架構將保持簡化：
未來大眾手中將握著龐大的數據，例如大數據、元數據、結構化與非結構化數據，都將散落在雲端、邊際裝置，以及核心資料中心等處；未來數據可謂是無處不在。

請繼續往下閱讀...

然而企業很難確保在正確的時機將合適的數據傳遞至正確的地方。由於IT基礎架構中有許多繁雜的系統和服務交織在一起，並缺乏讓IT團隊能快速存取並分析適用數據的「數據可視性」。在2020年許多資訊長將「數據可視性」列為企業IT的首要任務，因為他們深知，數據是驅動創新的關鍵因素。

另外也將看到許多企業加快數位轉型的步伐，不僅推動IT基礎架構的簡化與自動化，還會將多個系統與服務整合成完整的解決方案，確保IT環境的透明度與管控性。此外，架構、協作、以及服務的一致性將為數據管理開啟嶄新的大門，並最終使數據成為推動AI與機器學習的利器，進而實現IT自動化。這些進展都將協助企業更快速地取得更卓越的業務成果，並催生出下一個十年的創新。

多雲將成為發展趨勢：
公有雲與私有雲並存的理念在2020年將成為現實。混合雲架構支持的多雲IT策略將扮演重要角色，協助企業在落實更佳的數據管理性與可視性之餘，確保數據維持存取性與安全性。事實上，根據IDC預測，至2021年全球將有超過90%的企業，依賴橫跨本地端/專屬私有雲、多個公有雲、以及既有平台的環境，來滿足基礎架構的需求。

然而私有雲並不會侷限在資料中心核心。隨著5G以及邊際部署持續發展，私有的混合雲將存在於網路邊際，以確保數據的即時可視性與就地管理。這意謂，企業將期望看到更多的雲端與服務供應商，能滿足他們在所有環境中對混合雲的各種需求。此外，將看到安全與數據保護機制在混合雲環境中進行更深入的整合，尤其是當更多企業採用容器以及Kubernetes作為應用程式開發之用。僅在雲端基礎架構進行數據保護將無濟於事，企業必須在數據管理策略層面，從邊際、核心到雲端全面貫徹數據保護。

▼隨著5G以及邊際部署持續發展，私有的混合雲將存在於網路邊際，以確保數據的即時可視性與就地管理。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼5G。（圖／記者邱倢芯攝）

按需付費模式：
IT決策者推動轉型時遇到的最大障礙之一就是資源。企業在著手規劃與預測下一年的運算與消耗需求時，就經常面臨到資本支出（CapEx）與營運支出（OpEx）的限制，更遑論未來3到5年的長遠需求。軟體即服務（SaaS）以及雲端消費模式已逐漸地被採納與普及，這讓企業能夠擁有充裕的彈性，在各種環境中都能按需付費、隨買即用。

2020年，各種彈性消費以及「即服務」選項將加速發展，協助企業把握機會，轉型至軟體定義與雲端IT環境。因此，這些企業將能根據其業務需求，選用適合的付費方案，充分發揮端對端IT解決方案的優勢，實現數據的可移動性與可視性，必要時甚至能因應更密集的AI與機器學習的工作負載。

「邊際」將快速地在企業中擴展：
「邊際」正持續演化 — 許多人努力在定義邊際的本質以及其存在的位置。然而，如將「邊際」僅侷限於物聯網（IoT）中，則很難找到沒有連網的系統、應用、服務，甚至是人與場所。「邊際」可在愈來愈多環境中看到，並在企業的成長持續擴展，並提供可支援的IT基礎架構。

5G連網為醫療、金融服務、教育、以及工業製造，創造出許多新的使用情境和可能性。因此，SD-WAN以及軟體定義網路解決方案，成為整合IT基礎架構解決方案的核心要角，確保大規模的數據工作負載能在邊際、核心、以及雲端環境之間高速且安全地移動。開放式網路解決方案將超越專屬架構，企業體認到長期管理與保護數據的唯一成功途徑，即是彈性與靈活性，而目前只有開放式軟體定義網路才具備這些特性。

▼Dell認為，邊際運算將快速地在企業中擴展。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲市民能藉出租手機閒置時的運算力，讓科研公司的雲端計算能力大幅提升。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

智慧裝置將改變人們的工作與協作模式：
每年都可以看到PC創新持續有新的突破 — 螢幕變得更大、更具沉浸感，但機身卻越來越輕薄小巧。然而，更具變革的突破還是來自於PC的核心；也就是，許多軟體運用AI與機器學習技術建置出，能根據用戶使用模式知道優化電源與運算力的最佳時間與地點的系統。同時，憑藉生物辨識技術，PC能判斷出螢幕前方的是否為用戶本人。如今，許多AI與機器學習軟體具備足夠的智慧，讓系統能根據用戶觀賞的內容或正在玩的遊戲播放適合的聲音與色調。

接下來的一年，AI與機器學習將把PC轉變成人類更聰明且更具協作能力的夥伴。他們將有能力在人們最繁忙的時刻優化電源和電池壽命，甚至擁有自我復原與修復能力、能自主運行的機器，大大減少用戶的負擔以及IT突發事件的數量。這些對於終端用戶或是IT團隊而言，都將帶來極大的滿意度與工作效率的提升。

運用完整與永續的資源推動創新：
未來的企業將希望確保其對世界的影響，不會伴隨對地球的危害，因此「永續性創新」將持續位居核心地位。因此，在封閉式循環創新的步伐中，將加大對於資源重複使用以及回收的投資，未來的硬體將變得更小、更高效，並採用回收與再生原料製成，實現電子廢棄物最少化、現有材料利用最大化。

Clarke認為，在邁入「數據時代的下個十年」之際，對未來抱持樂觀心態且滿懷期許。客戶將充分利用數據，為人類帶來科技上的全新突破，無論是更強大的裝置、更快速的診療過程、更易取得的教育資源、或是更少的資源浪費以及更潔淨的空氣。

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