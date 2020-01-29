大叔痛毆「70歲印度嬤」狂扯她頭髮、亂砸菸灰缸：美國該擺脫這種人

▲美國俄勒岡州53歲男子蘭姆（James Lamb）痛毆來自印度的70歲婦女，被控仇恨犯罪。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國俄勒岡州53歲男子蘭姆（James Lamb）闖入汽車旅館辦公室，痛毆來自印度的70歲老闆娘普里（Meena Puri），他抓住婦人的頭髮狂扯，還用菸灰缸砸門。陪審團認為，嫌犯強調受害者的出生國家，也明確表達「想讓美國擺脫像她一樣的人」，因此提出仇恨犯罪（Hate Crimes）的指控。

KTVZ報導，蘭姆住進雷德蒙德（Redmond）一間汽車旅館，跨年夜闖進辦公室，要求撥打長途電話。他聽見普里回應「你應該隔天早上再過來」，竟頓時失控，拿起旁邊的大型菸灰缸砸門，抓住老闆娘的頭髮狂扯，甚至毆打對方。

▲70歲的普里與丈夫一起經營汽車旅館，竟被房客暴力攻擊。（示意圖／免費圖庫pixabay）

據了解，普里是一名來自印度的移民，與丈夫一起經營汽車旅館。她被攻擊以後，因骨折住院超過一周，幸好傷勢沒有大礙，被預期能夠順利康復。

德舒特郡（Deschutes County ）檢察官胡墨（John Hummel）說，大陪審團指控蘭姆先生仇恨犯罪與偏見犯罪，「因為他的敘述提到受害者出生國家是印度，以及他所表達，希望美國擺脫像她（受害者）一樣的人的願望。」

根據Q13 Fox報導，蘭姆因涉嫌謀殺未遂、偏見犯罪、攻擊、竊盜、勒殺、恐嚇與毀壞財物罪遭到起訴，目前仍被關押在郡立監獄。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！