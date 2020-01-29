微禿大叔超像「澳洲總理」！度假被狂騷擾...無奈穿澄清T自保

▲加拿大老爸長的超像澳洲總理，自製衣服澄清。（圖／翻攝自Reddit、達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導



澳洲總理莫里森（Scott Morrison）先前因為在國內面臨野火危機時到夏威夷度假，被罵到臭頭，可說是目前澳洲最不受歡迎的人物之一。加拿大有一名爸爸不小心長得太像莫里森，到澳洲度假的時候竟然被許多陌生人怒罵，女兒只好幫他做Tshirt澄清。

莫里森因為沒有及時處理野火危機，在澳洲名聲直直落，緊急取消度假回國後前往災區視察，還被民眾直接嗆「白癡」，甚至被消防員擺臭臉面對。來自加拿大的54歲老爸麥可明克（Shawn McCormick）有著胖胖的身材加上圓圓的臉，還戴著同款無框眼鏡，長得跟莫里森頗為相似，沒想到卻給他帶來困擾。

他的女兒在論壇「Reddit」PO文表示，「我爸在黃金海岸玩的時候一直被認成莫里森，所以我跟姊妹們做了一件衣服，讓他安全地可以在澳洲度假」。照片中可以看到，這位老爸穿著白T，中間有個「真莫里森」的臉，但是被蓋上紅色大圈圈，寫著「我不是莫里森」。

麥可明克提到，他真的一直被誤認，有一次在餐廳用餐的時候，服務生還特別叫主廚出來，他們才能當面「罵總理」。他表示，其實之前送兒子上學的時候就有人講過，但當時莫里森還很受歡迎，名聲沒那麼差，「現在就真的有點糟糕了」。

而照片也在網路上引起許多討論，網友留言，「還好沒穿夏威夷衫，不然真的會搞混」、「我想莫里森現在也很想要這件衣服」、「你爸真可憐，現在這就跟詛咒一樣」、「我想最好趕快去換眼鏡，或是留個鬍子好了」。