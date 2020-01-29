ETF怎麼選／層層剖析、精準篩選　一張圖找出哪檔ETF適合你！

▲ 決定ETF前，要先留意自己偏好的股債配置。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

在了解基金、ETF、ETN的差異後，接下來就是要找到適合自己的ETF。群益投信ETF及指數投資部專業副總經理張菁惠分享了選擇ETF的技巧，投資人只要剖析自己最真實的需求，就可以挑到最適合自己的產品。

首先，投資人要對自己的資產配置有想法，先決定股、債要以什麼比例配置。

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張菁惠指出，與股票相關的ETF產品有很多，有中國、美國、台灣市場等等，許多主要國家都有相當多對應的ETF，看投資人對哪個市場的看法好，就選該國家的市場ETF來投資，也就是用市場的未來展望去決定要投入哪個國家市場。

決定好國家後，接下來就是選主題型或產業型。投資人可以依照風險偏好需求決定，想要分散風險可以選整體市場型的ETF，這種風險是最分散的；如果有對某些主題熟悉或對某些產業有特殊看法，就可以選主題型或產業型。

張菁惠舉例，主題型像是高股息、特別股、AI、機器人等；產業型就像是生技、不動產、科技、5G等的ETF，這就是回到投資人對整體市場、產業或主題的看法而定。

▲ ETF篩選方法。（示意圖／記者李瑞瑾製）

如果偏向債券型ETF，也可以先決定喜歡偏股型債或偏債型債。偏股型債像是新興市場債、高收益債，這些都跟股市連動性比較高，當比較看好股市，又想要配置一部分資金到債券的時候，就可以選擇這種。

但如果是對股市看法相對比較保守，想要做股債分散風險的投資組合，就可以選擇偏債型ETF。像美國公債或投資等級債，這些就是比較偏債型的債券，股市影響風險就比較低，這樣去配置的話，風險分散的效果就比較好。

張菁惠舉例，以現在金融市場情況來看，利率相對鴿派、資金多，加上美國總統大選，有利股市發展，股、債用均衡配置。股市裡面美、中、台都有機會表現，債券也是偏股型債（包含新興市場債、電信債、中國債），是還不錯的投資標的。

另外，債券也有分長、短天期，受到利率上升、下降的影響也不太一樣。債券天期越長，對於利率升降的反應就比較大、波動比較高，因此以風險趨避概念來看，保守投資人比較適合做短天期債券的ETF；對債券想法明確、願意承擔一點風險、想追求比較高收益的投資人，就可以選長天期債券。