ETF入門篇／新鮮人投資理財術！　一張表看懂基金、ETF、ETN差別在哪裡

▲ ETF連投資新手都很適合。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

ETF（指數型股票基金）是近期相當熱門的投資標的，不少新鮮人想接觸卻又不知道該從何下手，《ETtoday 新聞雲》特別為您製作了ETF系列專題報導，教您如何選、如何投資，用最快的速度理解ETF，讓您可以規劃投資理財。首先，就讓我們一起來瞭解，ETF是什麼？跟一般基金有什麼不同？

所謂ETF，其實是一種基金，但特色在於，它是把一籃子股票，依照不同的配置比重，包在一起組成而成，以國人最熟悉的台灣50ETF為例，就是把台股市值最大的50檔股票，組合成一檔ETF，讓投資人可以交易，可以想成，買了台灣50ETF，就等於一次擁有50檔台股，只是持有的股數有多有少，不是50檔股票都持有一張。

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對投資人來說，投資成本較少，就算手上的錢，無法全部投資這50檔股票，但透過台灣50ETF，還是可以達成這樣的概念。

ETF的另一大特色就是，不依賴基金經理人的主動選股，而是直接追蹤標的指數，同樣以台灣50ETF為例，隨時追蹤權值最大的50檔股票，不用靠經理人選股，好處是減少人為選股的誤判，但相對地，投資人也無法期望，ETF會有超報酬的演出，因為ETF就是忠實地追蹤標的指數，可以想成，它不會買到超級飆股，因此不可能會突然跑出超額報酬，但也減少選到地雷股的機率。

群益投信ETF及指數投資部專業副總經理張菁惠解釋，基金報酬要超越指數是基金經理人追求的目標，但想要績效「持續性」超越指數是有難度的，不管是在國外或國內都是。因此，很多投資人轉找與指數報酬貼近的ETF作為投資工具，且除了績效與指數相當外，ETF成本也是相對低的，若是長期投資加上ETF低廉的成本，可能跟基金報酬差不多，這也是ETF現在越來越受歡迎原因。

基金經理人的操作功力是決定一檔基金能不能擊敗指述的關鍵。經理人必須選到比指數表現好的標的，才能打敗指數表現，因此基金經理人操作也要有一定能力。另外，多數共同基金經理人還是會有異動，不會一直擔任同一檔基金的經理人，一旦改變經理人，基金績效或投資風格可能就會改變，這些都是需要去觀察的。

再來就是成分股的透明度，ETF投資組合透明、每天都在官網上面揭露成分股內容，所有資訊投資人都可以看到，但共同基金就是部份揭露，或是用每月一次去揭露前10大持股，透明度就略差一點。

▲ 基金、ETF、ETN比較。（圖／記者李瑞瑾製）

至於新問世的投資產品ETN（指數投資證券），也是追求與指數相同的報酬，但相較來說，ETF比ETN資訊更透明、成本更低，掌握程度與投資成本還是ETF較有優勢一點，也因此讓ETN沒有較突出表現，目前每一檔ETN的規模都在億元左右。

張菁惠指出，除了股票較廣為人知，基金、ETF與ETN也有百百款，一般人常稱的基金也就是共同基金，ETF與共同基金最大的差異在於，共同基金的報酬講求擊敗指數，而ETF、ETN強調報酬率要與指數相當。

許多人常在投資時遭遇到一個痛點，也就是「賺了指數、賠了價差」，雖然看對指數、指數也確實漲了，但手上的標的卻沒有漲，就是選錯標的，因此沒辦法掌握漲勢。但ETF就比較沒有這種問題，只要看對市場、ETF指數就會跟著漲，這時ETF報酬相對就是比較好的，大概就是會跟指數差不多。



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