愛慘女友帶她見家人⋯分手1月發現她新男友是「自己親弟」崩潰

▲ 男子與女友分手後非常難過。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宛貞／編譯

南韓一名男子深愛自己的女朋友，儘管尚未論及婚嫁，但心中早已認定對方是未來的妻子，也把她介紹給家人認識，對她相當呵護。交往1年多後，女子逐漸冷淡，最終向他提出分手。沒想到男子不久後卻發現，女子的新男友竟是自己的親弟弟。

根據Insight，剛分手時男子努力說服自己，人生是一連串的相聚與離別，但還是相當痛苦；一面希望女子能遇到更好的男人，卻還是忍不住難過，只能在分別就讀大學和高一的2個弟弟的安慰之下努力振作。

分手約1個月後，獨自在外租屋的男子某天凌晨喝完酒後，臨時決定回家中睡一晚、順便看看家人，卻看到就讀大學的弟弟和前女友手牽手的畫面，「我經常帶著弟弟和前女友一起喝酒，但誰想得到他們倆會因此對上眼？」

男子上前質問兩人的關係，弟弟立刻將女子護在身後說道，「哥，我會全部跟你解釋。」將女子送回家後，弟弟向他道歉並說明，他們分手後某天，女子突然聯絡他，兩人才見面，不知不覺就開始交往，但絕對不是無縫接軌。

「有人說兄弟喜好相似，但我還是不能原諒和哥哥前女友交往的弟弟。而且那個女人是想毀掉我們家嗎？」男子無奈表示，弟弟堅持不和女子分手，讓他痛苦到晚上都睡不覺，「就算是朋友這麼做我也會生氣，何況是弟弟？而且我們分手才不到一個月！」

男子的故事在南韓網路論壇瘋傳，讓許多網友不敢置信，紛紛留言表示，「弟弟是瘋了嗎」、「原來這種事真的會發生」、「喜好還真是如出一徹」、「在演八點檔嗎」、「顯然沒被哥哥打過」。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。