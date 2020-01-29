小摩看好2020年亞洲股市　韓國、印度市場將帶來「意外驚喜」

▲摩根大通看好2020年亞股走勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

根據財經媒體《CNBC》報導，摩根大通（J.P.Morgan）分析師看好2020年亞洲股市，特別是南韓、印度的表現會特別亮眼，並帶給投資人驚喜。

摩根大通亞洲股票研究部主管蘇利文（James Sullivan）指出，預估 MSCI 亞洲（日本除外）2020年將上漲8%，該指數包含中國大陸、韓國、印度等市場之大型及中型股。

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由於各國央行釋出積極的寬鬆政策，貿易不明引起的信心衝擊已經減緩，經濟成長預料在今年回升，這是小摩主要對亞股抱持樂觀的原因。

不過，今年下半年會碰上美國總統大選，市場環境恐變得更加困難。但另一方面，隨著全球技術需求的復甦，加上企業恢復投資，亞股也將受惠一波，尤其是南韓及印度股市，有望在這些趨勢中得益，並帶給投資者「意外驚喜」。

小摩認為，目前投資人的焦點，正由債券轉為股票，而成長型股票也轉向價值型股票，尋求價格被低估的投資標的。蘇利文表示，針對這兩項趨勢的轉變，韓國皆處於有利的位置，因此將韓國列為增持的市場之一。

蘇利文提到，由於目前韓國股市價值被低估，預期將成為投資人偏好的投資標的。另外，也看好三星電子的獲利表現，並將其列為首選名單。

至於印度，蘇利文指出，印度將受惠於國內一連串財政刺激措施政策，有利帶動2020年股市上揚。而根據現行稅率，印度企業僅須將獲利的22％納稅，低於先前的30％，減稅政策預期將可為印度政府帶來約200億美元(約佔印度GDP之0.7%)的財政收入。