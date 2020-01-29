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社會 社會焦點 保障人權

女嬰趴澡盆全身紫「住院氣切亡」　保母哭倒：甚麼賠償要求都答應

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▲▼黃姓女嬰父母。（圖／記者羅志華攝）

▲黃父、黃母1年多來奔波醫院，女嬰卻仍因感染身亡，疏失釀禍的保母於庭上數度淚崩，在眾人的努力下，終於讓他們和解，但療傷的路依舊漫長。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

台北1名領有居家式托育服務登記證書的王姓保母，於2018年2月間照顧5月大黃姓女嬰時，竟將她留在9成滿的澡盆，便去陽台收衣，回來時驚見女嬰已面部朝下全身發紫，緊急送醫後仍嚴重腦損，王姓保母因業務過失重傷害罪，遭判2年6月已入監；而女嬰後來因氣切引發感染身亡。北院日前民事開庭，只見王女在庭上眼淚沒停過，對家屬的要求更是「甚麼都答應」，庭訊後直接哭倒在囚道樓梯上。

女嬰父親於庭上痛訴，全家1年多來為女嬰奔波，本來大兒子最期待假日親子出遊，卻只能跟著父母待在醫院，直到女嬰因長期住院，不得不氣切處置，卻因此引發感染，最後不幸身亡，整個家族從事件發生後，沒有1天開心過，他們實在不捨1個新生的生命，只因保母一個疏失，就斷送美好的人生。

服刑中的王姓保母，在法警包圍下，邊哭邊聽著黃父陳述，對於女嬰父母提出100多萬元的醫療費及精神撫慰金，都回覆「沒有意見」，更表示她從沒有想要逃避，先前也已支付40萬元，實在是因經濟困難，才沒辦法賠償。

之後法官分別請女嬰父母、王姓保母到庭外等候，要單獨與他們討論賠償金額，最後王姓保母提出350萬元賠償，並表示出獄後若有工作，會每月償還；但黃父表示，雖然也明白王女的狀況，但希望她能有所承擔，向她求償500萬元。

但法官剛才與王女商談時，明白她提出350萬賠償已相當勉強，且女嬰的死也讓她身心承受極大痛苦，法官向黃父替王女求情，表明若依情節輕重來判，金額部分還有討論空間，希望黃父能降低一點，讓事情可以圓滿。

在凝重的氣氛下，似乎誰也拿不定主意，這時被害家屬委任律師開口，希望能再與女嬰父母到外面談談；一行人回來後，律師表示，「雖然我知道，今天提甚麼條件王女大概都會接受，但我也勸女嬰父母，依判例行情，精神撫慰金100萬接近頂天，王女對2人提出350萬賠償（含100多萬醫療費），已相當有誠意，希望能他們能替王女想想。」最後雙方以400萬元和解。

庭訊結束後，只見女嬰父母向王女慰問，讓她再度淚崩，當庭鞠躬道歉，黃父也終於原諒王女，黃母則在一旁頻頻拭淚；一行人離開時，只見女嬰父母與律師步出法院，王女則在法警戒護下準備回監時，又情緒崩潰，哭坐在囚道樓梯上，淒厲的哭聲響徹整個梯間。

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