　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

快訊／初四大樂透槓龜！21幸運兒「獨中100萬」春節大紅包

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼大樂透。（圖／記者柯沛辰攝）

記者柯沛辰／台北報導

初四大樂透28日頭獎未開出，預估下期上看1.1億元。春節大紅包9中6部分，今晚一共開出24組，總中獎注數28注，其中21組獨得100萬元獎金，2組兩注均分各得50萬元，1組三注均分。明晚初五29日將繼續加開9個獎號，對中任6個號碼就有機會抱走百萬獎金。

春節大紅包加碼活動今晚第6次開獎，初四加開的9個獎號分別為02、12、15、30、32、36、40、47、48，本期開出24組，總計28名幸運兒中獎，其中21人獨得100萬元獎金，另外4名中獎人則各得50萬元獎金。

這次開出大紅包的商家中，台中市沙鹿區「鑫寶金財神彩券行」繼14日開出2.47億大樂透頭獎、大年初二開出100萬元春節大紅包，今晚再度送出一注春節大紅包，獎金同為100萬元，自第四屆103年以來該投注站累計已開出6次春節大紅包獎項，可說是今年到目前為止最旺的投注站。

請繼續往下閱讀...

台北市士林區的「飛來發彩券行」104年曾開出28.7億元威力彩頭獎，自105年以來連續5年開出春節大紅包，截至今晚開出的春節大紅包已達8注之多。另外，開在苗栗縣苗栗市的「巨財投注站」也是春節大紅包的榜上常客，今晚第6度開出春節大紅包，而桃園市中壢區的「招鑫來彩券行」106年曾開出9.59億威力彩頭獎，今晚則是第一次開出春節大紅包獎項。

春節大紅包自小年夜起至今累計已開出169組，有127人獨得百萬獎金。還沒對中大獎的民眾也別氣餒，今年春節總計要送出360組100萬元的春節大紅包，目前還有191組100萬元未送出。

▼春節大紅包開出商家。（圖／台彩）

▲▼快訊／初四大樂透槓龜！21幸運兒「獨中100萬」春節大紅包。（圖／台彩）

▲▼台彩春節加碼大樂透威力彩春節大紅包。（圖／台彩）

▲台彩春節加碼行事曆。（圖／台彩）

ET快訊
寒流增強！北部7縣市「橙色警戒」　高雄以北急凍不到10℃
「南投陰陽交界地」驚見13歲妖童！連乩童都怕…張天師逼出黑血
大陸口罩難買　于美人心軟發聲：人溺己溺不應有分別
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

展望台股開市行情　台新投顧：可能拉回3~5%、武漢疫情影響有限

買樂透最會中獎的2個時間！201位幸運兒經驗參考　春節百萬紅包還有191組沒開出

財神爺夢中帶財！老爸用女兒幸運數字買刮刮樂：「百萬大獎到手」

大樂透頭獎冷熱門號碼大公開　快來偷看財神爺眷顧跟不愛的數字！

排隊吃「登上Netflix砂鍋魚頭」中大獎　高雄夫妻幸運刮中百萬獎金

新鮮人看過來！公股銀招兵買馬　徵才逾2300人

小摩看好2020年亞洲股市　韓國、印度市場將帶來「意外驚喜」

先探／存股積沙成塔　打造穩健現金流

找工作面試3關鍵大公開！人力銀行調查企業平均只花百秒篩選履歷　面試先凸顯「態度」

快訊／初四大樂透槓龜！21幸運兒「獨中100萬」春節大紅包

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

蟹控必衝！台中3公斤奢華皇帝蟹 她爽嗑滿滿金黃蟹膏「會痛風吧」

當斑馬線塑膠？無視小孩過馬路　流浪犬衝車狂吠...嚇阻三寶往前

愛媽墳墓前高喊「小～朋～友」 5身影竄出飛奔等放飯萌暈網友

展望台股開市行情　台新投顧：可能拉回3~5%、武漢疫情影響有限

買樂透最會中獎的2個時間！201位幸運兒經驗參考　春節百萬紅包還有191組沒開出

財神爺夢中帶財！老爸用女兒幸運數字買刮刮樂：「百萬大獎到手」

大樂透頭獎冷熱門號碼大公開　快來偷看財神爺眷顧跟不愛的數字！

排隊吃「登上Netflix砂鍋魚頭」中大獎　高雄夫妻幸運刮中百萬獎金

新鮮人看過來！公股銀招兵買馬　徵才逾2300人

小摩看好2020年亞洲股市　韓國、印度市場將帶來「意外驚喜」

先探／存股積沙成塔　打造穩健現金流

找工作面試3關鍵大公開！人力銀行調查企業平均只花百秒篩選履歷　面試先凸顯「態度」

快訊／初四大樂透槓龜！21幸運兒「獨中100萬」春節大紅包

北大武山相隔15年再降瑞雪　林管處：追雪要做好御寒防滑

影／她奉命前往武漢支援　丈夫車邊哭喊平安回來：1年家務我做

Kobe墜機現場「殘骸散落燒成灰」畫面曝光　法醫靠指紋辨識布萊恩遺體

分手後懷孕…前男友怒吼「別想衝康我！」下秒狠踹她肚子　下場出爐

最年輕新科立委賴品妤　過年忙籌組國會團隊

吃得到一粒粒珍珠！彰化文青風鯛魚燒　還有白醬口味吃起來像義大利麵

痛失愛子、孫女　老Kobe災後首度曝光神情憔悴

罷韓二階「60天30萬份連署」開跑　尹立冷嗆：政務官全面退出選委會

美國撤僑包機今晨飛離武漢　240人將抵加州！安大略機場培訓準備

陸生po抗議信！怒斥台灣「違背基本人權」...要求教育部公開道歉

公主貓要吹暖氣！一關掉就喵喵碎念　 媽傻眼：欸這什麼態度

財經熱門新聞

即／初四大樂透槓龜　21幸運兒獨中100萬

即／初四大樂透開獎！搶爆215組大紅包

名人致富祕密大公開　這些錢絕對不花！　

放大紅包術　數位帳戶拚活儲利率

企業面試新人最重視的3關鍵大公開！

財神爺掛門外！客人下秒狂中獎「刮刮樂抱走百萬」

聯發科「捐4300萬元醫療物資」給武漢政府

公股銀招兵買馬　徵才逾2000人

投注站狗來富！女客買刮刮樂「店狗發威助中100萬」

即／大樂透1.2億一人獨得　初三獎落新北

謝金河：台股30日開紅盤可能下跌300到400點起跳

和泰員工好幸福　做1年領2年薪

存股積沙成塔　打造穩健現金流

買樂透最會中獎的2個時間曝光　春節百萬獎還有215組沒開出！

更多熱門

相關新聞

即／初四大樂透開獎！搶爆215組大紅包

即／初四大樂透開獎！搶爆215組大紅包

大樂透初三頭獎1.2億一注獨得，獎落新北林口，今晚頭獎保證1億元。春節大紅包9中6的部分，至今已送出145組，其中124組一注獨得100萬元，17組2注均分各得50萬，2組三注均分，1組四注均分，1組五注均分，今晚百萬幸運兒是你嗎？快來對獎！

大樂透加碼百萬已有173注幸運兒　最旺VS.還沒中獎縣市名單出爐！

大樂透加碼百萬已有173注幸運兒　最旺VS.還沒中獎縣市名單出爐！

即／大樂透1.2億一人獨得　初三獎落新北

即／大樂透1.2億一人獨得　初三獎落新北

即／威力彩3.4億獎號出爐　中了放假一整年

即／威力彩3.4億獎號出爐　中了放假一整年

即／初三大樂透開獎！瘋搶238組大紅包

即／初三大樂透開獎！瘋搶238組大紅包

關鍵字：

大樂透春節大紅包台彩百萬大紅包樂透開獎樂透獎號

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 口罩 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

上海妹子酸范瑋琪：哪句聽不懂，我們不缺口罩！

台灣確診8例「通報地圖」出爐

陳建州力挺范瑋琪：願意認錯，是高尚的勇氣

陸客禁入境　機場睡整晚崩潰

藝人罵政府　陳柏惟：無知或無恥

金希澈內疚了！向太妍吐心聲：我沒本事當藝人

大陸口罩難買！于美人心軟「人溺己溺不應有分別」

丹麥報紙登「五星病毒旗」　中國要求道歉

獨／高雄夜市驚傳擄人　警方救援中

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

武漢肺炎肆虐照宴客…新人下秒被勸離

彰化50歲男子被妻感染　曾騎車外出

男大生刮中100萬頭獎！大喊：我中了

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！
防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面