快訊／初四大樂透槓龜！21幸運兒「獨中100萬」春節大紅包

記者柯沛辰／台北報導

初四大樂透28日頭獎未開出，預估下期上看1.1億元。春節大紅包9中6部分，今晚一共開出24組，總中獎注數28注，其中21組獨得100萬元獎金，2組兩注均分各得50萬元，1組三注均分。明晚初五29日將繼續加開9個獎號，對中任6個號碼就有機會抱走百萬獎金。

春節大紅包加碼活動今晚第6次開獎，初四加開的9個獎號分別為02、12、15、30、32、36、40、47、48，本期開出24組，總計28名幸運兒中獎，其中21人獨得100萬元獎金，另外4名中獎人則各得50萬元獎金。

這次開出大紅包的商家中，台中市沙鹿區「鑫寶金財神彩券行」繼14日開出2.47億大樂透頭獎、大年初二開出100萬元春節大紅包，今晚再度送出一注春節大紅包，獎金同為100萬元，自第四屆103年以來該投注站累計已開出6次春節大紅包獎項，可說是今年到目前為止最旺的投注站。

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台北市士林區的「飛來發彩券行」104年曾開出28.7億元威力彩頭獎，自105年以來連續5年開出春節大紅包，截至今晚開出的春節大紅包已達8注之多。另外，開在苗栗縣苗栗市的「巨財投注站」也是春節大紅包的榜上常客，今晚第6度開出春節大紅包，而桃園市中壢區的「招鑫來彩券行」106年曾開出9.59億威力彩頭獎，今晚則是第一次開出春節大紅包獎項。

春節大紅包自小年夜起至今累計已開出169組，有127人獨得百萬獎金。還沒對中大獎的民眾也別氣餒，今年春節總計要送出360組100萬元的春節大紅包，目前還有191組100萬元未送出。

▼春節大紅包開出商家。（圖／台彩）

▲台彩春節加碼行事曆。（圖／台彩）