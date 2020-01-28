友好城市！日本大分市捐「3萬副口罩」到武漢　紙箱上暖寫「加油」

▲日本九州大分市將3萬副口罩送往武漢。（圖／翻攝大分市政廳）

記者吳美依／綜合外媒報導

2019新型冠狀病毒（2019-nCOV，武漢肺炎）疫情擴散，日本九州大分市與武漢市自1979年締結為「友好城市」，27日將防災庫存的3萬副口罩送往當地，運送紙箱上用簡體中文寫了「武漢加油」字樣，希望幫助對抗疫情散播。文化國際課課長衛藤祐一表示，希望盡可能保持聯繫，提供協助。

大分市27日宣布，將防災倉庫中儲存的3萬副口罩送往武漢，紙箱上用簡體中文寫著「武漢，加油」的字樣，當天下午4時左右從市政廳送往郵局寄出，希望協助對抗疫情感染、傳播。

市政府文化國際課課長衛藤祐一表示，「做為友好城市的武漢，上周開始患者不斷增加，嚴重狀況持續著。（我們）希望與武漢保持密切聯繫，盡可能地幫忙。」

《日本放送協會》（NHK）報導，大分與武漢因鋼鐵工業產生合作關係，昭和54年（西元1979年）締結成為「友好城市」，保持密切交流至今。但因新型冠狀病毒疫情擴散，原定2月8日舉辦的締結友好城市40周年紀念活動「武漢點心」（武漢点心屋台村）、原定3月26日舉行的交流40周年紀念典禮都宣告延期。

根據《富士新聞網》（FNN），口罩計畫透過紅十字會武漢分會送入城內，但由於武漢市目前處於封鎖狀態，因此實際送達時間無法確定。

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