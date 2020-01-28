「武漢肺炎死者還會傳染」英公衛部公告：隔離房、特殊屍袋備好應戰！

▲歐英、美等地機場都實行嚴格檢疫。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

目前新型冠狀病毒（武漢肺炎）肆虐，在中國患者分類級別控管治療、雖有多名案例治癒出院，但死亡人數仍在微微攀升，截至目前已高達106人。英國早在疫情爆發初期，在機場、各公眾場所進行自主性量體溫、不適者通報。在全球共同研究出病源與疫苗的同時，英國國民建保署（NHS）即表示，倘若因為武漢肺炎死亡的患者，在死後仍具有傳染力，接觸人員需要特別留意。

根據《鏡報》報導，英國公共衛生部（PHE）在一份最新報告中指出，倘若接觸到因罹患武漢肺炎身亡的病患，恐怕也會有遭到傳染的可能，雖說患者在死亡後可能會讓新型冠狀病毒威力減弱，但不能排除仍有小的威脅傳染力。目前公衛部已經向英國各醫院傳達，若遇到疑似病例該如何隔離處理。

此外，所有醫療人員也被告知，遇到病患因武漢肺炎身亡，必須要使用特殊屍袋、以及全套個人防護裝備。公共衛生部表示，這個疾病的控制，取決於及時的發現與治療、風險評估、管理隔離。

此外《CNN》也報導，英國倫敦帝國理工學院的科學家認為，平均一個病患至少感染2～3人，因此目前武漢的確診病患數字才會不斷攀升。截至目前英國約有52人進行篩檢呈現陰性。