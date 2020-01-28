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聯發科「捐4300萬元醫療物資」給武漢政府　網讚爆淚謝：大企業有社會責任感

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▲聯發科通訊大樓。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲聯發科通訊大樓。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，中國當局也公布死亡人數破106例，為此，台灣晶片大廠聯發科（2454）28日透過官方微博宣布，向武漢東湖高新區政府捐贈價值1000萬元人民幣（約新台幣4339萬元）的醫療相關物資，用於新型冠狀病毒肺炎的疫情防控工作。

聯發科在官方微博上貼了一張紅圖，內容寫著「武漢加油，共克難關，與你同在」，文章寫，MediaTek向武漢東湖高新區政府捐贈價值1000萬元人民幣（約新台幣4339萬元）的醫療相關物資，用於新型冠狀病毒肺炎的疫情防控工作，「向所有在疫情一線抗戰的醫務、防疫工作者致敬！」

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聯發科該篇內容，同時也以hashtag強調：「#抗擊新型肺炎我們在行動」、「#武漢加油 #共克難關，與你同在！」

▲聯發科宣布，向武漢東湖高新區政府捐贈價值1000萬元人民幣（約新台幣4339萬元）的醫療相關物資。（圖／翻攝自聯發科官方微博）

▲聯發科宣布，向武漢東湖高新區政府捐贈價值1000萬元人民幣（約新台幣4339萬元）的醫療相關物資。（圖／翻攝自聯發科官方微博）

文章一出，獲得不少微博網友留言加油：「武漢加油！發哥牛逼」、「謝謝你，聯發科」、「台灣不給力不等於台灣企業不給力」、「武漢同事們也多保重」、「下次手機就選搭在發哥處理器的手機」、「MTK真的yes」、「感謝聯發科技，即將入職的我，深感榮幸」、「一個企業要偉大，一定要有社會責任感」。

此外，台灣PTT網友也認同「真有愛心」、「捐贈沒問題，人道救助」、「民間團體捐錢救武漢，支持」、「過完年後，員工回到職場又是一場防疫大戰了」、「賺中共的錢，捐一點回去是對的」、「做善事推」；不過也有網友認為「捐個五六億都好，別捐醫療器材，台灣也缺」、「在中國廠不捐就等著被找碴」、「希望真的能給災民跟醫療人員使用」。

根據聯發科官網介紹，聯發科在中國大陸公司據點共有6處，分別在北京、上海、合肥、深圳、成都、武漢，其中，武漢子公司名為「聯發科軟件（武漢）有限公司」，位於湖北省武漢市東湖開發區光谷大道上，因此，當武漢封城，勢必將顯現分公司是否會受到影響。

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