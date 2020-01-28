菲律賓暫停對中國遊客「發放簽證」　減緩旅遊團湧入拚防疫

▲武漢肺炎擴散，菲律賓宣布暫停針對中國遊客發放簽證。圖為菲律賓的機場。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

2019新型冠狀病毒（2019-nCOV，武漢肺炎）疫情擴散，菲律賓政府28日宣布，將暫時停止針對中國公民發放簽證（VUA），減緩旅客、旅遊團湧入的速度，避免病毒進入國內。移民局局長莫倫特（Jaime Morente）特別強調，沒有禁止中國公民入境。

美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）報導，由於新型冠狀病毒疫情爆發，菲律賓也加強檢疫。移民局局長莫倫特28日在記者會上表示，「我們現在暫停針對中國公民發放簽證」。他說，這項措施是為了「減緩旅遊」，避免病毒進入，強調沒有禁止中國公民入境菲律賓。

根據CNN Philippines，移民局發言人桑多瓦爾（Dana Sandoval）也提到，新措施其實只會影響到大約5％的中國遊客，因為高達95％的陸客早已透過國外代表處，確認入境簽證是否有效。

新型冠狀病毒疫情持續擴大，中國各地、泰國、馬來西亞、新加坡與斯里蘭卡等地都已傳出病情，美國、加拿大、法國與德國也出現病例。

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