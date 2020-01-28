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南韓確診第3例男子「恐成毒王級傳播者」　首爾江南、京畿道逛透透！

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▲南韓,韓國,武漢肺炎,2019新型冠狀病毒,首爾,首爾火車站（圖／路透）

▲南韓確診的第三例，恐為超級傳播者。（圖／路透）

文／中央社

南韓境內目前確診染上武漢肺炎（新型冠狀病毒）已有4例，前兩例在入境後隨即遭到隔離，然而南韓疾病管理本部27日表示，第3、4例卻在入境之後並未受到隔離，甚至就在首爾江南區活動，隔離前至少與74人接觸，很有可能就是「毒王」（超級傳播者）。

根據《中央社》報導，南韓疾病管理本部表示，20日訪問武漢後回國的55歲南韓男子27日確診為第4起感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）的患者。而26日被確診為第三例的54歲南韓男子，在20日入境之後至25日都在外面閒晃，初步估計約有74名民眾與其接觸，而這兩例確診病患多在首爾市江南區、京畿道高陽、一山等首都圈一帶活動。

此外，3例確診患者接觸過的首爾江南整形外科醫務人員中，有一人出現發燒症狀，衛生部門已對他是否感染展開調查。南韓總統文在寅27日召開對策會議，指示對從中國武漢入境人員全面調查。保健福祉部同日將傳染病危機警報級別從「注意」提升至「警戒」。

南韓的傳染病危機警報分為「關注」、「注意」、「警戒」和「嚴重」4個等級。甲型流感病毒H1N1時出現263名死者，危機警報上升到最高等級。2015年中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS-CoV）造成38人死亡時，危機警報為「注意」。

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