找不出Kobe！現場尋獲3遺體...直升機「時速近300km」撞山墜毀原因曝光

▲NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）墜機身亡。（圖／路透）



文／中央社

NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）於當地時間26日發生墜機意外身亡，他與次女吉安娜（Gianna Bryant）、駕駛左巴揚等一共9人全數罹難。美國媒體報導，直升機駕駛在濃霧中以161節（Knot），大約時速298公里的速度飛行，沒有減速也沒有拉高，可能因此撞山。部分專家認為，駕駛可能在濃霧中迷航。

美國新聞網站TMZ報導，搜救人員昨晚已尋獲3具遺體，但尚未確認遺體身分，基於暗夜與安全考量，搜救工作入夜後暫停，今天上午恢復。機上9人包括布萊恩與女兒吉安娜、直升機駕駛左巴揚（Ara Zobayan）、吉安娜2名籃球隊友、陪同的家長與教練。

【當時似已放棄打算返航】

TMZ引述洛杉磯多名飛行經驗豐富的直升機駕駛表示，事發時起了濃霧，嚴重影響直升機，他們看似想放棄這趟飛行打算返航，卻未減速。

直升機駕駛因濃霧，在洛杉磯動物園附近打轉了15分鐘，遵循目視飛航計畫，接受塔台指示往北朝目的地、布萊恩父女要參賽的千橡（Thousand Oaks）飛去，但飛至卡拉巴薩斯（Calabasas）地區時，能見度變零。據了解，洛杉磯市警局當時已因濃霧停飛所有警用直升機。

經驗老道的直升機飛行員們引述出事直升機的飛行資料表示，駕駛當時飛得太低，僅約1250英尺（約381公尺），隨後才匆匆拉高至2000英尺（約610公尺），「很可能只以多100英尺（約30公尺）的高度低空掠過，搞不好都能看到山頭」。

▲布萊恩直升機軌跡，最後位置是在山區。（圖／翻攝Flightradar24推特）

【直升機以時速300公里直衝】

專業飛行員表示，根據飛行資料與事故現場，他們相信當時駕駛覺得已通過所有山頭，卻在返航時撞山，「駕駛很可能不知道前方還有山，因為他又從2000英尺降至1700英尺，研判是想從濃霧底端通過」，但卻無法理解駕駛為何在濃霧中仍以時速近300公里的速度飛行，通常若不確定崎嶇地形時，甚至降速至約30公里都不為過，但當時卻未減速，最終高速撞山，「想要甩開濃霧，應該拉高而非飛低。」

據同業表示，出事直升機駕駛左巴揚也是經驗豐富的老手，以飛行教練為業，熟悉當地地形，因此，大家都非常納悶當時出了什麼事。

▲布萊恩驟逝，球迷在湖人主場外哀悼。（圖／路透）

【當天獲特殊飛行許可 駕駛為老手】

《紐約時報》報導，據直升機駕駛與貝班克機場的塔台通聯記錄，雖然事發時天氣未達一般飛行標準，但布萊恩的直升機獲得「特種目視飛航規則」（Special Visual Flight Rules）特殊許可，能在濃霧之中飛越管制德貝班克（Burbank）空域。

據了解，直升機從橘郡（Orange County）起飛後往北，隨後在貝班克附近打轉，等候批准繼續向前。駕駛當下決定繼續在濃霧深罩的山區飛行是否正確，很可能將是事件調查的核心。

《美聯社》報導，部分飛航專家表示，駕駛或許在霧中迷航，釀成悲劇。

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