國際油價慘崩「創下3個月新低」　分析師：武漢肺炎疫情升溫而拖累

▲油價受武漢肺炎疫情影響而下跌。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合外電報導

隨著武漢肺炎疫情持續延燒，加上中國多個城市交通封鎖、旅遊限縮，導致市場對石油需求減緩更甚，儘管沙烏地阿拉伯試圖安撫市場，仍難緩市場不安，國際油價27日開盤暴跌逾3%，創下3個月來新低，累計近一周更慘跌逾12%。

根據路透社報導，沙烏地阿拉伯能源部長阿卜度拉齊茲（Abdulaziz bin Salman）試圖安撫市場，他表示，正密切關注事態的後續發展，相信中國政府和國際社會都能阻止新型冠狀病毒的傳播，並且有能力根除，他認為市場的波動主要是受到心理因素影響，但肺炎疫情對石油供應「影響非常有限」。

請繼續往下閱讀...

然而，根據27日原油期貨收盤，紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價下挫1.42美元或2.62%，來到每桶52.78美元。另外，倫敦北海布倫特原油3月交割價滑落1.77美元或2.92%，來到每桶58.92美元。

「價格期貨集團」（Price Futures Group）的資深市場分析師佛林（Phil Flynn）指出，武漢肺炎的爆發可能會重創原油需求，導致拖累油價下跌而疲軟，這樣的擔憂相當合情合理，因為在SARS事件時，原油交易者也經歷了石油需求大幅下降，民眾為了防止傳染而不願出門，沒有人搭乘飛機或大眾捷運系統。