　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

WHO最新報告「未證實潛伏期會傳染」：最短2天發病就搶救無效！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼WHO,新型冠狀病毒,武漢肺炎。（圖／路透）

WHO表示，尚未找出潛伏期是否會傳染。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

世界衛生組織（WHO）27日坦承，不該僅將武漢肺炎（新型冠狀病毒）列為中等風險，而該改列為高風險。隨著疫情延燒，WHO表示，在中國和其他地區蔓延新型冠狀病毒「潛伏期」是否具有傳染力仍在調查中，目前無確定說法。

綜合外媒報導，目前僅知新型冠狀病毒會導致肺炎的急性呼吸道感染，目前已造成106人死亡，世衛組織在2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）最新報告中表示，目前預估這種病毒的潛伏期為2至10天；報告並未立即證實中國國家衛生健康委員會26日稱，武漢肺炎在出現發燒或呼吸困難症狀前的潛伏期也能傳染的說法。

WHO上周決定，將不把武漢肺炎疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」，而27日則改口，將會再商議考慮。世衛於2005年修訂國際衛生條例（IHR），加強國際突發公衛事件應變能力，定義「國際關注公共衛生緊急事件」指發生異常事件，透過跨國傳播疫病的方式，對其他國家構成公眾健康風險，且可能需要國際合作採取因應行動。

此外，在最新報告中指出，「需要更多來自感染者的流行病學詳細資訊，來確定2019新型冠狀病毒的傳染期，尤其是否會從無症狀或處於潛伏期的個體傳播。」

ET快訊
一張圖秒解「為何管制口罩出口」背後數據驚人！網怒：先守護台灣
逆子初一趕老父！沉迷2000萬超級紅包「刮光老本」翁冰雨中跛
「中國的處理態度太驚人」CNN分析：武漢肺炎重擊習近平聲譽
寒流今晚急凍！全台16縣市「低溫特報」　爆冷探10°C↓
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／武漢肺炎全球疫情一次看！加拿大增至2例　首名患者妻子確診

夫借鄰居家電鋸多天　冷面歸還「鋸齒上竟帶大片血跡」妻子離奇失蹤！

情侶比賽中場熱吻　攝影機定格「男方尷尬臉抽手」觀眾秒懂：變抓猴了！

16歲兒娶嫩妻「帶球進門」　1年半後「老爸與媳婦同時離婚」共築愛巢…生下新寶寶

「中國的處理態度太驚人」CNN分析：武漢肺炎重擊習近平聲譽！

南韓確診第3例男子「恐成毒王級傳播者」　首爾江南、京畿道逛透透！

Kobe直升機濃霧中「時速近300公里」撞山墜毀！專家：駕駛可能迷航

美2確診武漢肺炎「基因定序完成」　疾管中心：病毒出了中國，應沒變種！

安德魯王子捲性醜聞「承諾配合調查」美檢爆：配合度0！

WHO最新報告「未證實潛伏期會傳染」：最短2天發病就搶救無效！

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

41歲「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機亡 Kobe直升機大霧中墜毀畫面曝

台灣武漢肺炎「增92例通報」　累積283例！澎湖傳2女疑染

療癒柴柴！主人瘋狂揉捏「嘴邊肉」　牠安靜零反抗...網：根本麻糬臉XD

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

南韓確診第3例男子「恐成毒王級傳播者」　首爾江南、京畿道逛透透！

Kobe直升機濃霧中「時速近300公里」撞山墜毀！專家：駕駛可能迷航

美2確診武漢肺炎「基因定序完成」　疾管中心：病毒出了中國，應沒變種！

安德魯王子捲性醜聞「承諾配合調查」美檢爆：配合度0！

WHO最新報告「未證實潛伏期會傳染」：最短2天發病就搶救無效！

南韓提高疫情「警戒等級」最快30日撤僑　專家籲旅華公民2周內減少外出

2孩「朝路邊車丟雪球」TOYOTA駕駛怒開槍　地上都血急送醫

主管領獎金買樂透分送下屬！　菜鳥爽中「6千萬頭獎」逆轉人生

「中國的處理態度太驚人」CNN分析：武漢肺炎重擊習近平聲譽！

日本將武漢肺炎列為「特殊傳染疾病」患者強制住院　28日撤僑計畫暫緩

籃球名人堂省略程序　布萊恩成2020首位入選者

小S呼籲幫武漢「沒有愛地球會更糟」　486先生怒：想捐不會自己買，神經病

處理車禍常進出醫院　北市交大添購1萬5片千口罩...嚴防武漢肺炎

我們把第一線做好了！急診醫師50秒影片叮嚀「就醫前必知規定」

LOL世界冠軍怎麼了？盤點Toyz 2019爭議事件

「武漢疫情衝擊經濟」　賴清德：蔡英文、財經團隊會帶領台灣走過

南韓確診第3例男子「恐成毒王級傳播者」　首爾江南、京畿道逛透透！

初四北上車流爆大量！午後「6地雷路段」繼續塞　國5估慘塞到凌晨

不用排行程「想就衝去吃」　台南這4家牛肉湯24小時營業

Kobe直升機濃霧中「時速近300公里」撞山墜毀！專家：駕駛可能迷航

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

國際熱門新聞

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

WHO認錯！武漢肺炎應拉為「高等風險」

《科學》雜誌：武漢華南海鮮市場非病毒發源地

壓歲錢破25萬PO網炫富慘被檢舉

武漢2歲娃確診　武漢爸爸爬玻璃牆闖關

塔利班擊墜美機　美空軍高官證實

Kobe駕駛聯絡塔台錄音曝光　直升機大霧撞山墜毀

109辣妹放20年　卸妝後全是美人

CNN分析：武漢肺炎重擊習近平聲譽！

武漢肺炎疫苗在研發　嬌生科學家曝進度

Kobe殞落！詹皇崩潰痛哭　80秒拭淚影片曝光

不斷更新／武漢肺炎擴散！加國增至2例　德國確診1例、星國5例

快訊／Kobe墜機亡！罹難人數更新至9人

更多熱門

相關新聞

南韓提高疫情警戒等級　預計30日撤僑

南韓提高疫情警戒等級　預計30日撤僑

2019新型冠狀病毒（2019-nCOV，武漢肺炎）疫情擴散，南韓目前共計4起確診病例，保健福祉部27日宣布，將傳染疾病預警級別從「注意」提高至「警戒」，駐武漢領事館28日宣布，政府最快30日將安排專機撤僑。此外，醫療專家也呼籲，曾到中國的民眾回國14天內盡量避免外出，以免疫情擴散，如果出現發燒、喉嚨痛等症狀，應盡速通報。

防護用品短缺陸醫護人員難上戰場

防護用品短缺陸醫護人員難上戰場

壽險業者提供關懷服務「遭感染住院可申請理賠」

壽險業者提供關懷服務「遭感染住院可申請理賠」

市府掌握武漢回台中台商資料

市府掌握武漢回台中台商資料

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒武漢中國國際

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪遭爆小號嗆蘇貞昌「狗官」

限帶5盒口罩出境！楊培安髒話怒轟：綠色恐怖已經懶得演了

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

Kobe頻繁坐直升機的原因不是為炫耀

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

尋貓賞1.5萬　找到竟回：好意思拿錢？

林志玲陪AKIRA現身葛萊美！穿超辣「前後左右全開」

7歲男童吃下木薯慘死　醫：150g就可致命

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面