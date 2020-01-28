WHO最新報告「未證實潛伏期會傳染」：最短2天發病就搶救無效！

▲WHO表示，尚未找出潛伏期是否會傳染。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

世界衛生組織（WHO）27日坦承，不該僅將武漢肺炎（新型冠狀病毒）列為中等風險，而該改列為高風險。隨著疫情延燒，WHO表示，在中國和其他地區蔓延新型冠狀病毒「潛伏期」是否具有傳染力仍在調查中，目前無確定說法。

綜合外媒報導，目前僅知新型冠狀病毒會導致肺炎的急性呼吸道感染，目前已造成106人死亡，世衛組織在2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）最新報告中表示，目前預估這種病毒的潛伏期為2至10天；報告並未立即證實中國國家衛生健康委員會26日稱，武漢肺炎在出現發燒或呼吸困難症狀前的潛伏期也能傳染的說法。

WHO上周決定，將不把武漢肺炎疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」，而27日則改口，將會再商議考慮。世衛於2005年修訂國際衛生條例（IHR），加強國際突發公衛事件應變能力，定義「國際關注公共衛生緊急事件」指發生異常事件，透過跨國傳播疫病的方式，對其他國家構成公眾健康風險，且可能需要國際合作採取因應行動。

此外，在最新報告中指出，「需要更多來自感染者的流行病學詳細資訊，來確定2019新型冠狀病毒的傳染期，尤其是否會從無症狀或處於潛伏期的個體傳播。」