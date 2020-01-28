南韓提高疫情「警戒等級」最快30日撤僑　專家籲旅華公民2周內減少外出

▲南韓政府將疫情預警等級提高至「警戒」。圖為首爾火車站的疫情警告標語。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

2019新型冠狀病毒（2019-nCOV，武漢肺炎）疫情擴散，南韓目前共計4起確診病例，保健福祉部27日宣布，將傳染疾病預警級別從「注意」提高至「警戒」，駐武漢領事館28日宣布，政府最快30日將安排專機撤僑。此外，醫療專家也呼籲，曾到中國的民眾回國14天內盡量避免外出，以免疫情擴散，如果出現發燒、喉嚨痛等症狀，應盡速通報。

根據《韓聯社》報導，南韓保健福祉部27日宣布，有鑑於新型冠狀病毒疫情擴散，將傳染病預警級別從「注意」調升至「警戒」，也立即成立「新型冠狀病毒感染症中央應急處置本部」，專門提供支援，積極遏止疫情擴散。

南韓駐武漢總領事館28日也在官方網站宣布，政府最快30日就會安排專前往武漢4個地點，撤離693名願意回國的公民，僑胞返鄉以後必須先接受14天的隔離。

▲武漢肺炎疫情延燒，南韓政府宣布提高疫情預警等級。圖為首爾一對戴口罩的母子。（圖／路透）



南韓醫療專家28日建議，曾經到武漢或是中國旅遊的民眾，回國14天內最好盡量避免外出，因為「防止疫情擴散，人人有責。」專家提到，如果出現發燒、喉嚨痛等症狀，應該先行通報，由疾病管理當局派遣小組，或者指定醫療機構，不要立刻就醫。

南韓目前累積4起確診病例，第3名、第4名病患回國時都沒有表現症狀，順利通過機場檢疫。因此，醫療專家認為，篩檢恐怕無法全面偵測患者，未來醫療機構與民眾是否能夠配合防疫，將成為疫情擴散、傳播的關鍵影響。

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