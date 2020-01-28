日本將武漢肺炎列為「特殊傳染疾病」患者強制住院　28日撤僑計畫暫緩

▲日本將新型冠狀病毒引發的肺炎指定為「特殊傳染疾病」。圖為羽田機場的警告標誌。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

2019新型冠狀病毒（2019-nCOV，武漢肺炎）疫情擴散中，日本首相安倍晉三於27日透露，將要把此疾病指定為「特殊傳染疾病」，要求病患強制住院，且可撥用公帑提供緊急治療，不需修法。日本原先預計28日派遣專機撤僑，但《路透社》最新消息指出，這項計畫仍在研議當中，無法如期進行。

根據《日本經濟新聞》，內閣28日批准，將新型冠狀病毒引起的肺炎指定為「特殊傳染疾病」，允許政府使用公帑，對病患提供緊急治療，且不須修法。

根據《日本時報》，這項措施也賦予政府合法權力，要求病患強制住進指定醫療機構內，接受隔離治療，並限制其工作與其他活動，避免疫情傳播，醫療費用由納稅人支付。其他規範包括消毒病毒發現地點，醫師義務通報篩檢結果呈現陽性的病患。

報導指出，此舉與當年對抗「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）、「中東呼吸綜合症」（MERS）的措施相似。

▲日本將新型冠狀病毒引發的肺炎指定為「特殊傳染疾病」。圖為北京地鐵站。（圖／達志影像／美聯社）

日本一名官員27日透露，政府28日可能派遣一架專機撤僑，預計在成田國際機場、武漢兩地往返多次，也可能提供救援物資，目前正與中國當局協商中。但據《路透社》28日早上最新消息，一名內部人士透露，上述計畫仍在討論、安排，因此無法如期進行。

日本境內已出現第4例確診個案，是名40多歲居住在武漢的男性。該男子22日來到日本旅行後，因出現發燒等症狀住院治療，最終於26日被確診為感染新型冠狀病毒（武漢肺炎）。

日本厚生勞動省先前指出，日本首例武漢肺炎確診病患為30多歲住在神奈川縣的中國籍男子，第2例為居住在武漢市前往東京旅遊的40多歲男性，第3例確診個案，是名30多歲來自武漢的女性。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！