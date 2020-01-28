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口罩搶購一空掀囤貨潮　BBC曝「海外華人」新時代疫情焦慮

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,農曆新年,中國。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎疫情蔓延，海外華人囤積口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

BBC於27日以「中國僑胞囤積外科口罩，擔心受到感染」為題報導，美國首宗病例發生在西雅圖，確診幾小時以後，當地藥局內的口罩已經銷售一空，隨著疫情擴散，紐約、洛杉磯、華盛頓特區等地也發生類似的「搶購囤貨」現象。文章指出，新型冠狀病毒引發海外華人擔憂，又因處於國際移動頻繁、社群媒體發達的新時代，增添更多焦慮。

BBC提到，亞洲爆發自從2003年「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）以後最嚴重的流行疾病，但如今國際移動人口大幅增加。根據數據，中國2003年海外旅遊人口大約2000萬人，2018年已增加到近1.5億人，每年大約6.5萬人到美國旅遊，目前36萬名左右的學生在美留學。此外，數億公民開始使用社群媒體，現代科技與更大規模的國際華人社群，代表著疫情發生時不同的反應。

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,農曆新年,中國。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎疫情蔓延，中國民眾外出紛紛戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，國際旅遊方便普及，社群媒體無遠弗屆，海外華人能夠時常往返家鄉與居住地，或者即使離鄉千里，仍可透過各種平台，及時接收訊息，與親友聯繫。在此情況下，有人利用社群平台發起群眾募資活動，將外科口罩寄回武漢，也有人更加擔心家鄉疫情或自己罹病，增添焦慮。

華盛頓大學（University of Washington）留學生劉蒂娜（Tina Liu）表示，「我聽說美國發生第一起病例以後，立刻上網購買一盒口罩」，西雅圖沒有太多人戴口罩，但許多中國居民高度警戒，她也決定採取預防措施，「安全總比後悔好」。

華裔女子鍾瑞（Rui Zhong，音譯）現在居住馬里蘭州，時常透過微信（WeChat）與住在武漢的家人交換疫情訊息。她坦言，「很難不去擔心，因為你在海外生活，沒辦法做些什麼。」

約翰霍普金斯大學（JHU）健康安全中心學者阿達利亞（Amesh Adalja）表示，與SARS期間相比，中國政府在分享訊息方面已經「更加開放」，「提供更多及時的更新資訊，例如病例數據與病毒序列資訊」，他指出，此舉協助國際採取積極措施對抗疫情。

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