「鹿港辜家」第四代大考驗　辜公怡辭台泥副董內幕

▲辜公怡日前辭任台泥副董事長，未來將專心帶領中橡、信昌化逆境突圍。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台泥辜家第四代少東辜公怡，一直被視為準接班人，一舉一動備受關注。日前，台泥發布辜公怡請辭台泥副董事長公告，一時間讓外界摸不著頭緒。本刊調查，原來身兼中橡與信昌化兩家公司董座的辜公怡，打算先蹲後跳，全力衝刺橡膠與化學事業，以實績對外證明有振興「百年辜家」聲望的真本事。

1月9日，台泥集團董事長張安平與全體董事現身花蓮和平水泥廠「台泥DAKA－開放生態循環工廠」的開幕典禮，台泥辜家第四代的副董事長辜公怡，穿著白襯衫、全套黑西裝，腳踩名為「怪物奇兵」的喬丹十一代潮鞋也在現場和來賓寒暄。

請繼續往下閱讀...

未料，辜公怡台泥副董事長的身份，在下午董事會後就生變，當天晚上8點，台泥對外發布他辭任的重訊：「本公司副董事長（辜公怡）辭任。」理由則是「公務繁忙。」

其實，這項令外界震驚的消息，在當天活動中已見端倪。當時本刊記者向辜公怡詢問台泥未來的看法時，他雖維持一貫優雅，但臉上卻閃過一絲為難的表情說：「台泥都是張董在主導的，這些問題可能還是要他來回答。」當本刊詢問張安平對辜公怡的表現時，他未回答反而停頓兩秒說：「晚一點你們就知道了。」

本刊調查，去年台泥旗下由辜公怡兼任董事長的中橡、信昌化，雙雙受到美中貿易戰衝擊，面臨不小的經營壓力，為了更專心經營兩家公司，因此決定辭掉台泥副董一職，希望用實績證明自己能夠獨當一面。

「之前他（辜公怡）在台泥當副董事長，花掉不少時間參與決策，張董（張安平）希望他花更多的時間在中橡、信昌化，所以接下來他會非常忙，常常要出國，辭掉台泥副董事長才可以更專心。」台泥內部主管透露。

攤開財報，中橡2019年前三季營收與前一年同期相比，雖微幅成長3％，稅後淨利卻大減41％；第四季每況愈下，單季營收衰退近2成，導致年度營收由盈轉虧，年減近3％。 中橡的主力產品為碳黑，不只是讓輪胎變黑的添加劑，也可補強橡膠之間的黏合，使輪胎更加耐磨與強韌，去年受美中貿易戰影響，導致大陸汽車銷量下滑，連帶衝擊到碳黑產品需求與報價。

此外，印度車市受到政府推動減碳排下，也同樣低迷，對中橡不啻雪上加霜；同樣受到美中貿易戰衝擊，生產酚、酮等石化原料的信昌化的狀況則更慘，由於下游需求持續縮減，不只前三季銷量年減約16％，酚、環己酮、丙酮等主要產品價格也持續低迷，年減17％左右，逼得信昌化只能採取減產、停產等消極措施。

面對重重難關在前，辜公怡究竟要如何突圍？「過去我們傳統產業的步調都比較慢，辜董（辜公怡）接手後，不只有創意，也很有動力，這讓我們整個團隊更有活力，速度也跟著加快了。」中橡總經理黃柏松對本刊說。根據黃柏松的觀察，自辜公怡接手以來，中橡內部已發生質變。

「比方說，中國大型碳黑廠的國際化腳步較慢，但辜董之前在外商銀行有足夠的訓練，就加速調整客戶組成，盡量去爭取國際性的大客戶，這讓我們的布局比他們更快，會有絕對的優勢。另外，我們也買了很多設備，不斷更新、開發產品，除了解客戶需求，甚至還創造需求。」黃柏松解釋。

不只中橡，信昌化內部員工也對本刊透露，辜公怡已下令，2020年要全力衝刺電子級溶劑、高頻基板溶劑市場，希望以此打入高階石化市場，擺脫既有市場泥淖。「我們正設法突破國內外電子級溶劑客戶的既有供應通路，至於高頻基板溶劑部分，由於國內還沒有生產廠商，在我們技術領先的優勢下，辜董盯得特別緊，幾乎每一次開會都是他必問的項目。」

被外界視為台泥準接班人的辜公怡，由於進入台泥時日尚淺，如今最需要透過各種實績的累積來「養望」，而他的第一張逆境求生試卷的考題就是中橡、信昌化，這兩家企業未來幾年的表現將格外受到關注。



更多鏡週刊報導

【台泥少東辭副董2】叔叔辜成允2年前驟逝 他是水泥門外漢被迫上戰場

【台泥少東辭副董3】「百年辜家」叔姪傳承生變 姑丈扛起重任當引路人

【台泥少東辭副董4】台灣望族才能當股東 接台泥董座要有兩把刷子